Başkan açıkladı: İrfan Can ve Visca ile ilgilenmiyoruz Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götüren Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın her zaman üzerine koyarak devam ettiğini söyledi. Ağaoğlu, ayrıca İrfan Can Kahveci ve Edin Visca’nın transfer iddialarıyla ilgili de iki oyuncunun listelerinde olmadığını vurguladı.

Haber Merkezi 28 Ocak 2021, 09:12 Son Güncelleme: 28 Ocak 2021, 09:24 İHA