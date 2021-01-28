Spor Başkan açıkladı İrfan Can ve Visca ile ilgilenmiyoruz
SÜPER LİG TRANSFER

Başkan açıkladı: İrfan Can ve Visca ile ilgilenmiyoruz

Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götüren Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın her zaman üzerine koyarak devam ettiğini söyledi. Ağaoğlu, ayrıca İrfan Can Kahveci ve Edin Visca’nın transfer iddialarıyla ilgili de iki oyuncunun listelerinde olmadığını vurguladı.

Haber Merkezi İHA
İki futbolcu da transfer döneminin gözde isimleri haline geldi.
İki futbolcu da transfer döneminin gözde isimleri haline geldi.

Trabzonspor, TFF Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir müsabaka olduğunu söyleyen Başkan Ağaoğlu, “Her iki takımın oyuncularını da kutlamak lazım. Bu soğuk havada bu şartlara rağmen çok iyi mücadele ettiler. Hava soğuk, kar yağıyor ve zemin çok kaygandı. Büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Bizim takım da her gün üzerine koyarak gidiyor. Hemen hemen bütün oyuncularımız üzerine koyarak gidiyor” şeklinde konuştu.

"Takımlar ligin sonunu inşallah sakatlıksız getirir”

Sıkıştırılmış maç takvimine dikkat çeken Başkan Ağaoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

  • “Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bütün takımlar üç günde bir maç oynuyor. Bu bir haftalık ara lig arasıymış. Bir haftalık arayı dahi değerlendiremedik. Süper Kupa maçını oynamak zorunda kaldık. İnşallah takımlar fazla sıkıntı yaşamadan fiziksel bir problem yaşamadan ligin sonunu getirirler. Alışık olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman ülke insanının tek eğlencesi futbol. Sokağa çıkma yasağının olduğu, pandemiden dolayı sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının bütün eğlence mekanlarının kapalı olduğu süreç içerisinde üç günde bir oynanan maçlar insanların tek eğlencesi haline geldi. Bunu pandemi başladığı zamanda da söylemiştim. Bu süreci bu şekilde fazla sıkıntı yaşamadan sakatlık yaşamadan tamamlarla diye temenni ediyorum.”

"İrfan Can ve Visca’ya ilgimiz yok"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı’nın Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ‘İrfan Can’a talip olalım’ şeklindeki açıklaması sorulması üzerine Ağaoğlu, “Ona hoca espri anlamında söyledi. O şekilde de değerlendirelim. Bizim İrfan Can Kahveci ile falan ilgimiz yok. Trabzonspor’un 8-10 milyon euro bonservis bedeli verecek bir finansal yapısı yok. Bunu hemen hemen herkes biliyor. İrfan Can veya Visca Trabzonspor’un transfer gündeminde olan futbolcular değil ama transferlerle alakalı olarak kadroya dahil olacak oyuncular veya kadro ihtiyacı olarak hocamıza yöneltirseniz daha doyurucu cevaplar alırsınız. Süreç bittikten sonra konuşuruz” yanıtını verdi.

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