Batshuayi formda geri döndü

Kendisine 23 gole ulaşıp ulaşamayacağı sorulan Batshuayi, "Hedefim 23 gole ulaşmak, ancak ben her zaman takıma yardımcı olmaya çalışan bir futbolcuyum. Bir forvet her zaman gol atmak ister, ancak ben asist yaptığımda da mutlu oluyorum" dedi. Belçikalı yıldız futbolcu sözlerini, "Benim için önemli olan her zaman takımdır. Kolektif bir şekilde takıma yardım etmek bizim amacımız. Önemli olan Batshuayi değil Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyeti önemli. Benim için takıma yardım etmek ve Fenerbahçe çok daha önemlisi" şeklinde tamamladı.