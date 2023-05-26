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Spor

Batshuayi formda geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Belçikalı forvet Batshuayi, oynadığı son 3 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Batshuayi tüm kulvarlarda sarı-lacivertli formayla oynadığı 29 maçta 18 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.

Haber Merkezi
09:19 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Batshuayi sezon başında bonservisiyle alınmıştı.

Batshuayi sezon başında bonservisiyle alınmıştı.

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından oynadığı 3 maçta da fileleri havalandıran Batshuayi 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Hızı, sahada basmadık yer bırakmayan yapısı, 3. bölgede yaptığı presle defansı yıpratması, savunma arkasına yaptığı koşularıyla, gol vuruşlarıyla hücum hattında takıma önemli katkı sağlayan Belçikalı golcü, sarı-lacivertli formayla oynadığı 29 maçta 18 gol ve 2 asistlik performansına ulaştı.


Fenerbahçe formasıyla ligde 17 maçta 12 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 3 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda de 4 maçta 3 gol olmak üzere toplamda 18 gole ulaşan Batshuayi bu sezon 12 maçta oynayamamasına rağmen geçen sezonki rakamlarını geçti. Kariyerinin en golcü sezonunu 23 golle Marsilya formasıyla yaşayan Batsuhayi kalan maçlarda da gollerini sürdürmek istiyor.


"Hedefim 23 gole ulaşmak"

Kendisine 23 gole ulaşıp ulaşamayacağı sorulan Batshuayi, "Hedefim 23 gole ulaşmak, ancak ben her zaman takıma yardımcı olmaya çalışan bir futbolcuyum. Bir forvet her zaman gol atmak ister, ancak ben asist yaptığımda da mutlu oluyorum" dedi. Belçikalı yıldız futbolcu sözlerini, "Benim için önemli olan her zaman takımdır. Kolektif bir şekilde takıma yardım etmek bizim amacımız. Önemli olan Batshuayi değil Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyeti önemli. Benim için takıma yardım etmek ve Fenerbahçe çok daha önemlisi" şeklinde tamamladı.




#Fenerbahçe
#Batshuayi
#Süper Lig
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