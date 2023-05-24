Jorge Jesus'tan flaş açıklama: Lig maçları sahada kazanılmadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. İlk maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi konuştu.





İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyunncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur.

''Lig maçları sahada kazanılmadı''

Ligde pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Bu benim için normalin dışında bir durum.

Sezon şu ana kadar bizim için iyi geçti. Özellikle kupada. Ancak ligde çok iyi değil çünkü ikinciyiz. Garip bir sezondu. 3 kere hazırlık dönemi geçirdik. Hayatımda hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmadım.

Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde aslında bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon olsak da söylerim. Çünkü çok fazla maç sahada oynanmadan kazanılmış sayıldı. Ancak olan oldu. Biz kaliteli oynuyoruz

Sözleşme açıklaması

Lig henüz bitmedi. Lig bittikten sonra konuşulacak şeyler bunlar.











