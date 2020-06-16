SÜPER LİG

Beklenmedik bir şekilde ameliyata alınan Kruse'den mesaj var

Apandisit operasyonu geçiren Fenerbahçeli Max Kruse, sosyal medya hesabından "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi İHA
Sosyal medya hesabından hastaneden fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya hesabından hastaneden fotoğrafını paylaştı.

Dün akşam saatlerinde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Max Kruse’den, operasyon sonrası ilk fotoğraf geldi. Alman yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlarına seslenerek, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" dedi.

Ali Koç: Beni de şaşırttı

Kruse’nin ani gelişen operasyonunu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı TV programında, "Kruse, hiç beklenmedik şekilde ameliyata alındı. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu sene sağlık anlamında ciddi şanssızlık yaşadı. Doktorunun söylediğine göre kendisi iyi durumda" sözleriyle ifade etmişti.

Fenerbahçe kampta nargile içen Kruse'yi gönderiyor
Fenerbahçe kampta nargile içen Kruse'yi gönderiyor

Fenerbahçe’de şok gelişme. Yönetim, Alman yıldız Max Kruse’yi gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva’da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncunun Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlar bulunduğu öğrenildi.Max Kruse’nin, kamp sırasında nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi. Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.Max Kruse'den veda sinyaliAlman ekibi Werder Bremen ile sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve sezon sonunda yolları ayırma iddiaları gündeme gelmişti. Alman yıldız da koronavis salgını sürecinde yaptığı açıklamalarda ülkesi Almanya’ya dönüş sinyali vermişti.Fenerbahçe, sezon başında yaptığı anlaşmada, Max Kruse’ye yıllık 2.5 milyon eurodan imza attırmış ve 1.5 milyon euro da imza parası ödemişti. 32 yaşındaki oyuncu, sezon başında etkili bir performans göstermiş ve övgü almıştı. Ancak daha sonra yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağında yer alan Kruse, sarı-lacivertli forma altında toplam 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.Max Kruse: &quot;Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?&quot;https://t.co/huxd51LReA&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 15, 2020

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