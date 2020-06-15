Fenerbahçe kampta nargile içen Kruse'yi gönderiyor

Fenerbahçe’de şok gelişme. Yönetim, Alman yıldız Max Kruse’yi gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva’da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncunun Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlar bulunduğu öğrenildi.

Max Kruse’nin, kamp sırasında nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi. Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.

Max Kruse'den veda sinyali Sezon başında Werder Bremen'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, Bundesliga ekiplerine göz kırpıyor. Yaptığı açıklamalarla geri dönmek istediğini belirten Alman yıldız, eski takımında forma giymeye de sıcak bakıyor.Almanya'da yayın yapan bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Max Kruse, Fenerbahçe'deki durumuyla ilgili sorulan sorulara yanıt verirken yeniden Almanya'da oynamak istediğini de belirtti. Koronavirüs nedeniyle işlerin karışık olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, eski takımı Werder Bremen için de "Max Kruse'nin eksikliğini gerçekten hissediyorlar, bu kesin" ifadelerini kullandı.Max Kruse liglerin devam kararına tepki gösterdiBundesliga'da oynanan karşılaşmaları izlediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Boş statlar hiç çekici değil ve bir futbolcu olarak bana itici güç sağlamıyor. Futbol, taraftarlarla yaşanır. Onlar olmadan sadece hazırlık maçı oynanır. Yine de Bundesliga'nın başlaması, toplumun bakışını geliştirecektir" dedi.Max Kruse: "Selâmün aleyküm kardeş" [IG] pic.twitter.com/40uPfqthzF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 3, 2019

Alman ekibi Werder Bremen ile sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve sezon sonunda yolları ayırma iddiaları gündeme gelmişti. Alman yıldız da koronavis salgını sürecinde yaptığı açıklamalarda ülkesi Almanya’ya dönüş sinyali vermişti.

Fenerbahçe, sezon başında yaptığı anlaşmada, Max Kruse’ye yıllık 2.5 milyon eurodan imza attırmış ve 1.5 milyon euro da imza parası ödemişti. 32 yaşındaki oyuncu, sezon başında etkili bir performans göstermiş ve övgü almıştı. Ancak daha sonra yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağında yer alan Kruse, sarı-lacivertli forma altında toplam 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.