SÜPER LİG

Belhanda sosyal medyadan isyan etti: Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek?

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, kulübün disiplin kurulu üyesi Cem Emiroğlu'na tepki göstererek, "Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek?" dedi.

Haber Merkezi AA
Belhanda'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Belhanda'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu üyelerinden Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı ifadenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim" değerlendirmesinde bulundu.

  • Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Belhanda'nın paylaşımı
Belhanda'nın paylaşımı

UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza
UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza

UÇK’nın kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor’un Oğulcan Çağlayan’ı Kayseri Erciyes’ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü’nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu’na taşıyacağı belirtildi. Ne olmuştu?Geçen sezon Çaykur Rizespor Kulübü, Oğulcan Çağlayan’ın 1 yıllık opsiyonunu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmış, oyuncu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Geçen sezonun son maçlarında Rize’de forma giymeyen ve sezonu boşta tamamlayan Oğulcan Çağlayan, daha sonrasında yeni sezonun başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamıştı.

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