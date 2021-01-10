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UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Oğulcan Çağlayan’ın geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray’a imza atması nedeniyle hem oyuncuya hem de kulübe ceza verdi.

Haber Merkezi DHA
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

UÇK’nın kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor’un Oğulcan Çağlayan’ı Kayseri Erciyes’ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü’nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu’na taşıyacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

  • Geçen sezon Çaykur Rizespor Kulübü, Oğulcan Çağlayan’ın 1 yıllık opsiyonunu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmış, oyuncu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Geçen sezonun son maçlarında Rize’de forma giymeyen ve sezonu boşta tamamlayan Oğulcan Çağlayan, daha sonrasında yeni sezonun başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamıştı.


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