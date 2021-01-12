SÜPER LİG

Belhanda’ya ’bedevi’ demişti, Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için ’bedevi’ ifadesi kullanarak tepki çeken Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.

Haber Merkezi AA
Belhanda, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 120 maçta 21 gol attı ve 24 asist kaydetti.

Belhanda, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 120 maçta 21 gol attı ve 24 asist kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

İfadesi tepki çekmişti

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Younes Belhanda da sosyal medya hesabından Cem Emiroğlu'na tepki göstererek, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Belhanda'nın Cem Emiroğlu'na tepkisi
Belhanda'nın Cem Emiroğlu'na tepkisi

Belhanda sosyal medyadan isyan etti: Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek?
Belhanda sosyal medyadan isyan etti: Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek?

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu üyelerinden Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı ifadenin kabul edilemez olduğunu belirtti.Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim" değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı. UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza

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