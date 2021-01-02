LİGUE 1

Benzia kaza sonrası ilk kez idmanda: Elinin görüntüsü dikkati çekti

Djion forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, geçirdiği trafik kazası sonrası ilk kez idmana çıktı. 26 yaşındaki futbolcunun bir el parmağını kaybettiği görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzia özel bir eldivenle idmanda yer aldı.

Benzia özel bir eldivenle idmanda yer aldı.

Ligue 1 ekiplerinden Djion'un Cezayirli oyuncusu Benzia, 7 ay sonra yeniden idmanlara başladı. Fransa'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle elini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç futbolcunun antrenmanda çekilen görüntüsünde, bir el parmağının kurtarılamadığı görüldü.

"Büyük bir sınav verdim"

Sahalara geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Benzia, "Hiç yılmadan çalıştım ve bu noktaya kadar geldim. Büyük bir sınav verdim ve şimdi çok mutluyum" dedi.

Dijon Kulübü, fotoğraflarını paylaşarak Benzia'nın idmanlara başladığını duyurdu.
Dijon Kulübü, fotoğraflarını paylaşarak Benzia'nın idmanlara başladığını duyurdu.

  • 2018-2019 sezonunda Lille'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Yassine Benzia, sarı-lacivertli kulüpte beklentileri karşılayamamıştı. Daha sonra Olympiakos'a kiralanan oyuncu Ocak 2020'da Dijon'a imza atmıştı.
Benzia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 2 asist kaydetmişti.
Benzia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 2 asist kaydetmişti.

Doktorundan dikkat çeken açıklama: Omar Elabdellaoui’nin görme kaybı olacak mı?
Doktorundan dikkat çeken açıklama: Omar Elabdellaoui’nin görme kaybı olacak mı?

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin yeni yıl kutlaması yaptığı esnada elinde havai fişek patlamış ve gözünde hasarlar oluşmuştu. Norveçli yıldızın sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Vedat Kaya'dan açıklama geldi.“Düne göre daha iyi durumda"“Mutlaka olumsuz etkilenme ilk etapta olacak. Önemli olan finalde nereye varacağız. Dün gece almadan önce incelememizi yaptık, sabah tekrar gördük; bütün tetkiklerini yaptık. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim”“Bir gözü diğerine göre daha hasarlı"Göreceli olarak bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Kaya, “Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor olur. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan işlemlerle daha da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz” açıklamasında bulundu.Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur.Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü;“Burası aynı zamanda üniversitesi kliğini. En iyi ekipmana sahip bir yer. Bu tür vakalara daha önceden de müdahale ettik. Bunu şu anlamda söylüyorum; Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte müdahaleler gerekebilir. Bunları tam olarak en iyi şartlarda, dünya ortalaması üzerinde yapmaya sahibiz ve de yapacağız. Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur. Basit bir parça yüzünden görme değişebilir. Ertesi gün temizlerseniz görme artar. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Termal yanık ve ona bağlı bir tedavi uygulayacağız.”"Yüzeyin restorasyonunu adım adım planlıyoruz"“Termal kimyasal bir yanık. Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik, gereken işlemleri yaptık. Bu bile 1 gün içinde büyük fark yarattı. Şimdi yüzeyin restorasyonunu adım adım planlıyoruz” Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Umudumuz var"Omar'ın morali iyi. Çocukları koruma amaçlı yaşanmış bir şey. Bu yaşanan olayı 2020 yılına havale edelim. Göz, en hassas organlarımızdan biri. İyiye doğru gidiş var, umut hiçbir zaman kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım. Bu havai fişekler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı."Video: Durumu düne göre daha iyiOmar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktıGalatasaraylı Omar Elabdellaoui görme kaybı yaşayacak mı? Abdurrahim Albayrak açıkladı

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