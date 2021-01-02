Benzia kaza sonrası ilk kez idmanda: Elinin görüntüsü dikkati çekti

Ligue 1 ekiplerinden Djion'un Cezayirli oyuncusu Benzia, 7 ay sonra yeniden idmanlara başladı. Fransa'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle elini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç futbolcunun antrenmanda çekilen görüntüsünde, bir el parmağının kurtarılamadığı görüldü.

"Büyük bir sınav verdim"

Sahalara geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Benzia, "Hiç yılmadan çalıştım ve bu noktaya kadar geldim. Büyük bir sınav verdim ve şimdi çok mutluyum" dedi.

2018-2019 sezonunda Lille'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Yassine Benzia, sarı-lacivertli kulüpte beklentileri karşılayamamıştı. Daha sonra Olympiakos'a kiralanan oyuncu Ocak 2020'da Dijon'a imza atmıştı.