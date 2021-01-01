Doktorundan dikkat çeken açıklama: Omar Elabdellaoui’nin görme kaybı olacak mı?

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin yeni yıl kutlaması yaptığı esnada elinde havai fişek patlamış ve gözünde hasarlar oluşmuştu. Norveçli yıldızın sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Vedat Kaya'dan açıklama geldi.

“Düne göre daha iyi durumda"

“Mutlaka olumsuz etkilenme ilk etapta olacak. Önemli olan finalde nereye varacağız. Dün gece almadan önce incelememizi yaptık, sabah tekrar gördük; bütün tetkiklerini yaptık. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim”

“Bir gözü diğerine göre daha hasarlı"

Göreceli olarak bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Kaya, “Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor olur. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan işlemlerle daha da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur.

Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Burası aynı zamanda üniversitesi kliğini. En iyi ekipmana sahip bir yer. Bu tür vakalara daha önceden de müdahale ettik. Bunu şu anlamda söylüyorum; Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte müdahaleler gerekebilir. Bunları tam olarak en iyi şartlarda, dünya ortalaması üzerinde yapmaya sahibiz ve de yapacağız. Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur. Basit bir parça yüzünden görme değişebilir. Ertesi gün temizlerseniz görme artar. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Termal yanık ve ona bağlı bir tedavi uygulayacağız.”

"Yüzeyin restorasyonunu adım adım planlıyoruz"

“Termal kimyasal bir yanık. Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik, gereken işlemleri yaptık. Bu bile 1 gün içinde büyük fark yarattı. Şimdi yüzeyin restorasyonunu adım adım planlıyoruz”

Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui'nin yeni yıl öncesinde down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için havai fişek yaktığı ve sonrasında bu talihsiz olayı yaşadığı öğrenildi.Omar'ın iki gözünde de sorun olduğu ancak sarı kırmızılı kulübün bu konuda uzman bir doktor ile iletişime geçtiği öğrenildi. Oyuncunun yapılacak yeni kontrollerin ardından gözündeki durumun netlik kazanacağı öğrenildi.Sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Norveçli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün ilk 11 oyuncusuydu. Omar, önceki günlerde de koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı.Omar Elabdellaoui’nin Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/19skwJPiI0— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 31, 2020 Galatasaraylı Omar Elabdellaoui görme kaybı yaşayacak mı? Abdurrahim Albayrak açıkladı