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Doktorundan dikkat çeken açıklama: Omar Elabdellaoui’nin görme kaybı olacak mı?

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu. Kaya, yıldız ismin görme kaybı riskine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Omar Elabdellaoui, sezon başında Olympiakos'tan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Omar Elabdellaoui, sezon başında Olympiakos'tan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin yeni yıl kutlaması yaptığı esnada elinde havai fişek patlamış ve gözünde hasarlar oluşmuştu. Norveçli yıldızın sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Vedat Kaya'dan açıklama geldi.

“Düne göre daha iyi durumda"

“Mutlaka olumsuz etkilenme ilk etapta olacak. Önemli olan finalde nereye varacağız. Dün gece almadan önce incelememizi yaptık, sabah tekrar gördük; bütün tetkiklerini yaptık. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim”

“Bir gözü diğerine göre daha hasarlı"

Göreceli olarak bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Kaya, “Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor olur. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan işlemlerle daha da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur.

Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü;

  • “Burası aynı zamanda üniversitesi kliğini. En iyi ekipmana sahip bir yer. Bu tür vakalara daha önceden de müdahale ettik. Bunu şu anlamda söylüyorum; Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte müdahaleler gerekebilir. Bunları tam olarak en iyi şartlarda, dünya ortalaması üzerinde yapmaya sahibiz ve de yapacağız. Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur. Basit bir parça yüzünden görme değişebilir. Ertesi gün temizlerseniz görme artar. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Termal yanık ve ona bağlı bir tedavi uygulayacağız.”

"Yüzeyin restorasyonunu adım adım planlıyoruz"

  • “Termal kimyasal bir yanık. Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik, gereken işlemleri yaptık. Bu bile 1 gün içinde büyük fark yarattı. Şimdi yüzeyin restorasyonunu adım adım planlıyoruz”

Prof. Dr. Vedat Kaya ve ekibi hastane önünde açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Vedat Kaya ve ekibi hastane önünde açıklamalarda bulundu.

Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı
Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui'nin yeni yıl öncesinde down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için havai fişek yaktığı ve sonrasında bu talihsiz olayı yaşadığı öğrenildi.Omar'ın iki gözünde de sorun olduğu ancak sarı kırmızılı kulübün bu konuda uzman bir doktor ile iletişime geçtiği öğrenildi. Oyuncunun yapılacak yeni kontrollerin ardından gözündeki durumun netlik kazanacağı öğrenildi.Sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Norveçli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün ilk 11 oyuncusuydu. Omar, önceki günlerde de koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı.Omar Elabdellaoui’nin Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/19skwJPiI0&mdash; Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 31, 2020 Galatasaraylı Omar Elabdellaoui görme kaybı yaşayacak mı? Abdurrahim Albayrak açıkladı

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui görme kaybı yaşayacak mı? Abdurrahim Albayrak açıkladı
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui görme kaybı yaşayacak mı? Abdurrahim Albayrak açıkladı

Galatasaray'ın 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yapıldığı sırada havai fişek patladı. Bu patlama sonrasında elinden ve yüzünden yaralanan Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi.Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, haberi aldıktan sonra Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, Elabdellaoui'nin şu anda bilincinin açık olduğunu ve doktorlarla konuşabildiğini söyledi."Bilinci açık, ben konuştum kendisiyle"Norveçli sağ bekin bilincinin açık olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Omar evindeyken elinde havai fişek patladı. Net bir şey meydana çıkması için gözlerinin içi yıkanacak. Bütün doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor. Gözleri yıkandıktan sonra netice ortaya çıkacak. Kendisi konuşuyor. Doktorlara cevap verebiliyor. Şanssız bir kaza geçirdik. 2020 bütün dünyaya şanssız bir yıl olarak geldiyse, Galatasaray olarak da son dakikada şanssız bir olay yaşadık. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı."İçimiz yandı"Albayrak, 29 yaşındaki oyuncunun bilincinin açık olduğunu yineleyerek, "Kendisiyle konuştum. Bana 'Çok teşekkür ediyorum.' dedi. Evine de ailesine yardımcı olmak için kulüpten arkadaşlar gitti. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız. O bizim canımız, ciğerimiz. Bu akşam içimiz yandı" şeklinde görüş belirtti."Takipçisi olacağız"Albayrak, Norveçli futbolcunun ambulanstaki fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili, "Sitenin ambulans görevlisi fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Arkadaşımızın ülkesinde binlerce seven insan, ailesi ve dostları var. Hangi vicdan böyle bir fotoğrafı servis edebilir? Ayıp, günah değil mi? Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Omar Elabdellaoui’nin Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/19skwJPiI0&mdash; Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 31, 2020

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