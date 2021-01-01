Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui, yeni yıl öncesinde elinde havai fişek patlaması sonucunda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Görme kaybı riski yaşadığı belirtilen Omar'ın yaşadığı bu üzücü olayın perde arkasında dramatik bir hikaye var.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui'nin yeni yıl öncesinde down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için havai fişek yaktığı ve sonrasında bu talihsiz olayı yaşadığı öğrenildi.
Omar'ın iki gözünde de sorun olduğu ancak sarı kırmızılı kulübün bu konuda uzman bir doktor ile iletişime geçtiği öğrenildi. Oyuncunun yapılacak yeni kontrollerin ardından gözündeki durumun netlik kazanacağı öğrenildi.
Sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Norveçli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün ilk 11 oyuncusuydu. Omar, önceki günlerde de koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı.
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