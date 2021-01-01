Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui'nin yeni yıl öncesinde down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için havai fişek yaktığı ve sonrasında bu talihsiz olayı yaşadığı öğrenildi.

Omar'ın iki gözünde de sorun olduğu ancak sarı kırmızılı kulübün bu konuda uzman bir doktor ile iletişime geçtiği öğrenildi. Oyuncunun yapılacak yeni kontrollerin ardından gözündeki durumun netlik kazanacağı öğrenildi.

Sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Norveçli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün ilk 11 oyuncusuydu. Omar, önceki günlerde de koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı.

Omar Elabdellaoui’nin Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/19skwJPiI0 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 31, 2020