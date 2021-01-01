Galatasaraylı Omar Elabdellaoui görme kaybı yaşayacak mı? Abdurrahim Albayrak açıkladı

Galatasaray'ın 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yapıldığı sırada havai fişek patladı. Bu patlama sonrasında elinden ve yüzünden yaralanan Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, haberi aldıktan sonra Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, Elabdellaoui'nin şu anda bilincinin açık olduğunu ve doktorlarla konuşabildiğini söyledi.

"Bilinci açık, ben konuştum kendisiyle"

Norveçli sağ bekin bilincinin açık olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Omar evindeyken elinde havai fişek patladı. Net bir şey meydana çıkması için gözlerinin içi yıkanacak. Bütün doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor. Gözleri yıkandıktan sonra netice ortaya çıkacak. Kendisi konuşuyor. Doktorlara cevap verebiliyor. Şanssız bir kaza geçirdik. 2020 bütün dünyaya şanssız bir yıl olarak geldiyse, Galatasaray olarak da son dakikada şanssız bir olay yaşadık. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

"İçimiz yandı"

Albayrak, 29 yaşındaki oyuncunun bilincinin açık olduğunu yineleyerek, "Kendisiyle konuştum. Bana 'Çok teşekkür ediyorum.' dedi. Evine de ailesine yardımcı olmak için kulüpten arkadaşlar gitti. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız. O bizim canımız, ciğerimiz. Bu akşam içimiz yandı" şeklinde görüş belirtti.

"Takipçisi olacağız"

Albayrak, Norveçli futbolcunun ambulanstaki fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili, "Sitenin ambulans görevlisi fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Arkadaşımızın ülkesinde binlerce seven insan, ailesi ve dostları var. Hangi vicdan böyle bir fotoğrafı servis edebilir? Ayıp, günah değil mi? Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.