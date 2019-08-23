Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasına dair tüm bilgiler

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

Bugün 23 Ağustos 2019 #GöztepeninMaçıVar pic.twitter.com/vVxehxnY68 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 22, 2019

Farklı skorlar

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. 23 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens (Quaresma), Güven

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren

90 gün sonra taraftarlarıyla buluşacak

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkacak. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak. Takımın yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek.

N'Koudou resmen Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş formasını giydi. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.N'Koudou, geçen sezon Tottenham formasıyla fazla şans bulamadı. Fransız oyuncu, Premier Lig'de sadece bir maçta görev alabildi. Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Transferrrrr #5: ⚡🌪💨 pic.twitter.com/yy2MOG7pgT— Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 Ağustos 2019

Transfer belirlenecek

Ligin ilk maçında cezalı olan, Vodafone Park'ta saha kenarında yerine alacak teknik direktör Tamer Tuna, "İstanbul'da yeni sayfa açacağız. Kolay maç yok ancak Göztepe gibi oynayalım istediğimizi alarak evimize döneriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Beşiktaş karşılaşmasında mutlak puan ya da puanlar bekleyen yönetimin ise bu maç sonrası transfer politikasını belirleyeceği ifade edildi.

Tamer Tuna'nın ofansif orta saha ve forvet alınması konusunda Başkan Mehmet Sepil'e rapor verdiği belirtilirken Göztepe'nin aceleci davranmak istemediği kaydedildi. Taraftarlar ise geç olmadan takviyelerin yapılmasını istiyor.