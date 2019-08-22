N'Koudou resmen Beşiktaş'ta

Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş formasını giydi. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
- N'Koudou, geçen sezon Tottenham formasıyla fazla şans bulamadı. Fransız oyuncu, Premier Lig'de sadece bir maçta görev alabildi.
Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
Transferrrrr #5: ⚡🌪💨 pic.twitter.com/yy2MOG7pgT
Transferrrrr #5: ⚡🌪💨 pic.twitter.com/yy2MOG7pgT— Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 Ağustos 2019
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