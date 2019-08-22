N'Koudou resmen Beşiktaş'ta
SÜPER LİG

N'Koudou resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Tottenham Hotspur'dan kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
N'Koudou formayı giydi 'Kartal' pozu verdi.

N'Koudou formayı giydi 'Kartal' pozu verdi.

Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş formasını giydi. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

  • N'Koudou, geçen sezon Tottenham formasıyla fazla şans bulamadı. Fransız oyuncu, Premier Lig'de sadece bir maçta görev alabildi.

    Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol, 10 asistlik performans sergiledi.



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