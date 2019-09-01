Beşiktaş ​Aboubakar'da sona yaklaştı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-beyazlı ekip hem Aboubakar ile hem de Porto kulübüyle anlaşmaya vardı.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Aboubakar transferini açıklamak için oyuncunun sağlık kontrollerinden gelecek sonuçları bekliyor.
- Kamerunlu golcü geride bıraktığımız sezonun büyük bir kısmında sakatlık yaşadığı için oynayamamıştı. 27 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 38 karşılaşmada forma giyerken 19 gol 4 asist ile oynamıştı.
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