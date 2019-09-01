Beşiktaş ​Aboubakar'da sona yaklaştı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-beyazlı ekip hem Aboubakar ile hem de Porto kulübüyle anlaşmaya vardı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Aboubakar transferini açıklamak için oyuncunun sağlık kontrollerinden gelecek sonuçları bekliyor.