Beşiktaş ​Aboubakar'da sona yaklaştı
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Beşiktaş ​Aboubakar'da sona yaklaştı

Beşiktaş Aboubakar'da sona yaklaştı

Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar Porto forması giyen eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Vincent Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

Vincent Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-beyazlı ekip hem Aboubakar ile hem de Porto kulübüyle anlaşmaya vardı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Aboubakar transferini açıklamak için oyuncunun sağlık kontrollerinden gelecek sonuçları bekliyor.

  • Kamerunlu golcü geride bıraktığımız sezonun büyük bir kısmında sakatlık yaşadığı için oynayamamıştı. 27 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 38 karşılaşmada forma giyerken 19 gol 4 asist ile oynamıştı.

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