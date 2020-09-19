Beşiktaş-Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig’e deplasmandaki 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Kevin N’Koudou’nun yanı sıra yeni transferler Josef de Souza ve Montero forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede de takımının başında sahada olamayacak ve siyah-beyazlıların başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.

Beşiktaş TFF'den Antalyaspor'un yeniden Kovid-19 testi yapmasını istedi Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, bu akşam karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı rakiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaya davet etti.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu" diye konuştu.Beşiktaş Antalyaspor maçı koronavirüs vakalarından dolayı ertelenebilir"Masrafları tarafımızca karşılanacak"Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi: "Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."Antalyaspor 1 futbolcu ve 1 personelde Kovid-19'a rastlandığını açıklamıştı

İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel

2 maçtır kaybediyor

Sezon başında hazırlık maçında Antalyaspor’u 3-0’la geçen Beşiktaş, lig maçlarında ise rakibine son 2 iç saha karşılaşmasında mağlup oldu. Şenol Güneş’in takımın başında olduğu 2018-2019 sezonunda Antalyaspor’a sahasında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da rakibine 2-1 kaybetti. 2 takım bugüne kadar 56 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Beşiktaş 39 galibiyet aldı.9 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor 8 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş’ın sahasında oynanan mücadelelerde ise siyah-beyazlılar 22 kez kazanırken 3 mücadelede eşitlik bozulmadı. Antalyaspor, 2’si son 2 sezonda olmak üzere toplamda 3 kez kazanmayı başardı.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Antalyaspor maçı bugün saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.