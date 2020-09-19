Beşiktaş-Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig’e deplasmandaki 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Kevin N’Koudou’nun yanı sıra yeni transferler Josef de Souza ve Montero forma giyemeyecek.
Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede de takımının başında sahada olamayacak ve siyah-beyazlıların başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.
İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin
Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel
2 maçtır kaybediyor
Sezon başında hazırlık maçında Antalyaspor’u 3-0’la geçen Beşiktaş, lig maçlarında ise rakibine son 2 iç saha karşılaşmasında mağlup oldu. Şenol Güneş’in takımın başında olduğu 2018-2019 sezonunda Antalyaspor’a sahasında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da rakibine 2-1 kaybetti. 2 takım bugüne kadar 56 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Beşiktaş 39 galibiyet aldı.9 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor 8 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı.
Beşiktaş’ın sahasında oynanan mücadelelerde ise siyah-beyazlılar 22 kez kazanırken 3 mücadelede eşitlik bozulmadı. Antalyaspor, 2’si son 2 sezonda olmak üzere toplamda 3 kez kazanmayı başardı.
Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Antalyaspor maçı bugün saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
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