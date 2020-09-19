SÜPER LİG

Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde olay iddia: İki testi pozitif çıkan futbolcu 11'de

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig karşılaşması öncesinde birçok oyuncunun testlerinin pozitif çıktığı iddia edilmiş ve endişe havası oluşmuştu. Son testlerin negatif çıkmasının ardından İstanbul'a gelen ve maça çıkacak olan kırmızı beyazlı ekiple ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyasporlu futbolcular gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Antalyasporlu futbolcular gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde yaşanan test krizinin ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Doğan, sosyal medya hesabından Antalyaspor 11'inde bir oyuncunun ilk iki testinin pozitif son testinin ise negatif çıktığını açıkladı. Doğan bu oyuncunun şüpheli olması sebebiyle kadroda yer almaması gerektiğini savundu.

Öte yandan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşma öncesinde kendileri hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Yanlış anlaşılmaların yaşandığını belirten Tuna şöyle konuştu;

  • "Test olayını söyleyeyim. Dünle birlikte 20. testimizi olduk. Dün sadece yaptırdığımız 3 test oldu. Bu testlerin hiçbirisinde ben dahil hiçbir oyuncumuz pozitif değildi. Şu an hepsinde test sonuçları negatif."

İşte Fatih Doğan'ın yaptığı paylaşım;

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