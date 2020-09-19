Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde olay iddia: İki testi pozitif çıkan futbolcu 11'de

Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde yaşanan test krizinin ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Gazeteci Fatih Doğan, sosyal medya hesabından Antalyaspor 11'inde bir oyuncunun ilk iki testinin pozitif son testinin ise negatif çıktığını açıkladı. Doğan bu oyuncunun şüpheli olması sebebiyle kadroda yer almaması gerektiğini savundu.
Öte yandan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşma öncesinde kendileri hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Yanlış anlaşılmaların yaşandığını belirten Tuna şöyle konuştu;
- "Test olayını söyleyeyim. Dünle birlikte 20. testimizi olduk. Dün sadece yaptırdığımız 3 test oldu. Bu testlerin hiçbirisinde ben dahil hiçbir oyuncumuz pozitif değildi. Şu an hepsinde test sonuçları negatif."
İşte Fatih Doğan'ın yaptığı paylaşım;
Antalyaspor’da özelde yapılan (kitler arızalı denilen) 1.testte ve İl Sağlık Müd. yapılan 2.teste pozitif çıkan ama S.D.D.Hasti’nde yapılan 3.testi negatif çıktığı için son anda kafileye dahil edilen oyuncu 11’de.
Şüphe dahilinde bile 5 gün evde istirahat diyen TFF PROTOKOLÜ!😱 pic.twitter.com/wsYPRkoUbH
Antalyaspor’da özelde yapılan (kitler arızalı denilen) 1.testte ve İl Sağlık Müd. yapılan 2.teste pozitif çıkan ama S.D.D.Hasti’nde yapılan 3.testi negatif çıktığı için son anda kafileye dahil edilen oyuncu 11’de.
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