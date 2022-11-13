Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden İstiklaldeki patlama ile ilgili açıklama
FUTBOL FUTBOL

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den İstiklal'deki patlama ile ilgili açıklama

Bugün Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonra gözler Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçının durumuna çevrilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama geldi. Büyükekşi, "İstanbul Valiliği'nden gelecek raporu bekliyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Antalyaspor maçı oynanacak mı?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi

Bugün akşamüstü İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana gelmişti. Bir yandan patlamaya dair bilgiler gelirken diğer yandan patlama sonrası gözler bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçına çevrildi.

Maçın oynanıp oynanmayacağı henüz netleşmemişken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi. Başkan Büyükekşi, "Şu an Beşiktaş-Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği’nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan maçın oynanacağı Vodafone Park'a seyirci alımlarının devam ettiği öğrenildi.
Böyle bir günde futbol konuşamayız

"Böyle bir günde futbol konuşamayız"

​Çağdaş Atan ve İlhan Palut, İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Atiba Dünya Kupasına gidecek

Atiba Dünya Kupası'na gidecek

​Kanada'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Süper Lig'de <br>gol düellosu

Süper Lig'de
gol düellosu

Altı golün atıldığı maçta puanlar paylaşıldı.
Rakipler İspanyol

Rakipler İspanyol

​Fenerbahçe ve Galatasaray, Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak
10 numarayı yeni <br>sahibine teslim etti

10 numarayı yeni
sahibine teslim etti

​Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

​Emre Mor, A Milli Takım'da yer alamayacak.
Endonezya'da zirvede

Endonezya'da zirvede

​Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.
Tek mağlubiyet

Tek mağlubiyet

​Galatasaray'dan son 17 sezonun en iyi deplasman performansı.
Penaltı mı?

Penaltı mı?

​Eski hakemler Fenerbahçelilerin itiraz ettiği pozisyonu değerlendirdi.
'Büyük hata yaptı'

'Büyük hata yaptı'

​Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus açıklaması.
Dört yıl sonra cevap verdiler

Dört yıl sonra cevap verdiler

​Galatasaray'dan sosyal medyada gündem yaratan paylaşım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.