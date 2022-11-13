TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den İstiklal'deki patlama ile ilgili açıklama

Bugün akşamüstü İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana gelmişti. Bir yandan patlamaya dair bilgiler gelirken diğer yandan patlama sonrası gözler bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçına çevrildi.

Maçın oynanıp oynanmayacağı henüz netleşmemişken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi. Başkan Büyükekşi, "Şu an Beşiktaş-Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği’nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan maçın oynanacağı Vodafone Park'a seyirci alımlarının devam ettiği öğrenildi.



