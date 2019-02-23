Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında gerginlik çıktı. Başkan Fikret Orman, konuşma yaptığı sırada bir divan kurulu üyesiyle tartışma yaşadı.

Üyenin "Aday çıkacak" şeklinde sözlü sataşması üzerine Orman, "Ben konuşurken lafa atlama" diyerek çıkıştı ve "Sen mi karar vereceksin ne söyleyeceğime. Sen kimsin de seni tahrik edeceğim. Karşıma ciddi aday çıkarın, ciddi" karşılığını verdi.

Bu diyaloğun ardından ortam kısa süreli gerilirken daha sonra Fikret Orman konuşmasına devam etti.