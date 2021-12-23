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Beşiktaş kendine geliyor: Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta 7 puan

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş kendine geliyor: Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta 7 puan
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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada Soner’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada sağ taraftan Josef’in içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde bulunan Oğuzhan sol taraftaki Larin’e indirdi. Larin’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tjanic’in plase şutun meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

39. dakikada Montero’nun ceza sahası içinde Kerim Alıcı’ya yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

41. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ersin, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

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