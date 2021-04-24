Beşiktaş nefes aldı

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Ghezzal ve 13 ile 65. dakikalarda N'Koudou attı. Kayserispor'un tek golünü ise 6. dakikada Henrique kaydetti.

Alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 75'e yükseltti. Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Rosier, Rize deplasmanında yok

Süper Lig’in 37. haftasında Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş’ta mücadelenin 37. dakikasında Alibec’e arkadan yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Rosier cezalı duruma düştü. Süper Lig’in ilk yarısında Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla BB Erzurumspor müsabakalarında cezalı duruma düşen Rosier, bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı olacak. İlk yarıda oynanan Galatasaray ve Göztepe karşılaşmalarının yanı sıra ikinci yarının ilk maçı olan Trabzonspor maçında sarı kart gören Rosier, Kayserispor karşısında 4. sarı kartını gördü ve hafta içinde oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

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Necip Uysal, Rize deplasmanında cezalı

Süper Lig’in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş’ta mücadelenin 50. dakikasında Lennon’a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü. N’Koudou’nun kaybettiği topun ardından, rakip oyuncuyu durdurmak için arkadan yaptığı hareket sonrasında Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan Necip Uysal, bu pozisyonun ardından Kevin N’Koudou’ya kaptırdığı top nedeniyle tepki gösterdi. Sezonun ilk yarısında oynanan Konyaspor ve BB Erzurumspor maçlarının ardından ikinci yarıdaki Konyaspor maçında da sarı kart gören Necip Uysal, Kayserispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

SPOR Cüneyt Çakır'dan tartışmalı karar: Penaltı var mı, yok mu?



