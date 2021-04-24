Cüneyt Çakır'dan tartışmalı karar: Penaltı var mı, yok mu?

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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon: Uçaklar bomba yağdırdı, komandolar bölgeye indi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde geniş bir alanda terör örgütü PKK’ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyona katılan yaklaşık 50 uçak, belirlenen PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Operasyonda PKK'nın ağır kayıplar verdiği belirtildi. Hava harekatı ile birlikte komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Uzmanlar, Metina bölgesi ve çevresinde bulunan Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde PKK kamplarının bulunduğunu, bu bölgelerdeki terör varlığının sona erdirilmesi için harekatın önemli olduğunu söyledi.