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Spor Cüneyt Çakırdan tartışmalı karar Penaltı var mı, yok mu?
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Cüneyt Çakır'dan tartışmalı karar: Penaltı var mı, yok mu?

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk dakikalarında hakem Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararı, tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakırdan tartışmalı karar: Penaltı var mı, yok mu?
Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Cüneyt Çakır'ın vermiş olduğu penaltı kararı, sosyal medyada tartışma çıkarttı.

Mücadelenin henüz başında Gökhan Töre'nin pasında Adem Ljajic ceza sahası içine girdi. Kayserisporlu oyuncu Zoran Kvrzic ile ikili mücadeleye giren Ljajic yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

"Böyle penaltı olmaz"

  • Penaltı kararının ardından sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Nihat Kahveci, pozisyonun penaltı olmadığını söylerken, eski hakem Selçuk Dereli de "Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararı yanlış. Böyle penaltı olmaz" ifadelerini kullandı.

"Penaltı yok"

  • FIFA kokartlı eski hakem Seçim Demirel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, pozisyonun penaltı olmadığını kaydetti. Demirel, "Beşiktaş-Kayserispor maçında pozisyonda farklı açılardan bizim göremediğimiz bir şey yoksa penaltıyı gerektirecek herhangi bir ihlal yok" ifadelerini kullandı.

"Ayıp"

  • Gazeteci Taner Karaman ise, hakem Cüneyt Çakır'ın Kayserispor aleyhine çaldığı penaltı düdüğüne tepki gösterdi. Karaman, "Cüneyt Çakır kaldığı yerden devam ediyor. Ayıp" dedi.

Kvrzic ile Ljajic arasında yaşanan pozisyon;

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.


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