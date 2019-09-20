Beşiktaş savunması alarm veriyor

Süper Lig'e kötü başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Lig'de ilk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı.

K Grubu'nda deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta savunma performansı kötü gidişte başrolü oynadı.

Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 11 gol yiyen siyah-beyazlılar, sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

Son 3 deplasman maçında 10 gol

Beşiktaş, bu sezon dış sahada çıktığı son 3 resmi maçta 10 gol yedi.

Süper Lig'de rakip sahada oynadığı Demir Grup Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep müsabakalarında üçer gol yiyen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava karşılaşmasında da 4 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde savunamıyor

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması ve sonrasındaki turlarda çıktığı son 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda deplasmanda 3-1 kaybettiği Sporting Lizbon müsabakasında sonra gruplar ve üst turlarda yaptığı maçlarda 25 gol yedi.

Avcı sistemi oturtamadı

Medipol Başakşehir'de yaptırdığı iyi savunmayla dikkati çeken teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı henüz istediği seviyeye çıkaramamanın sıkıntısını yaşıyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Avcı'nın 2. döneminde Süper Lig'de 170, Avrupa kupalarında ise 18 maça çıktı. Medipol Başakşehir, söz konusu süreçte kalesinde gördüğü gol bakımından ligde 0,88, Avrupa kupalarında ise 1,4 ortalamayla mücadele etti.

Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise ligde 4, Avrupa'da ise 1 karşılaşmaya çıktı. Ligde maç başına 1,75 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa'daki tek müsabakada 4 gole engel olamadı.

Abdullah Avcı taraftardan özür diledi UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Slovan Bratislava maçındaki kötü performansın takımın birlikte çok az maça çıkmasıyla alakalı olmadığını dile getiren Avcı, "Geçen haftaki maçtan üç farklı oyuncu sahadaydı, geçen seneye göre ise sahada 7 yeni transfer vardı. Bazen sakatlık bazen performans ve bazen de tercih olarak oyuncuları değişik şekilde kullandık. Bu kadar geçiş hücumu yemek, bir arada oynayıp oynamama ile alakalı değil. Konsantrasyon, oyun gerekliliği ile alakalı. Kötü bir görüntü var. Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz. İçimizde çalışarak çözümler bulacağız. Yarın bunun üzerine daha sağlıklı çalışacağız" şeklinde konuştu."Beşiktaş oyuna hükmetmesi gereken bir takım"Beşiktaş'ın topa sahip olduğu bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Topu ayağından basit kaybetmenin, vücut açısının doğru olmamasının sistemle alakalı olmadığını düşünüyorum. Kazansak da aynı şeyi söyleyecektim. Eski oyun ya da başka oyun yapısı da olsa basit top kaybediyorsan, bunun sistemle alakası olamaz, zihinsel olarak bir durum söz konusu olabilir. Beşiktaş büyük ve refleksleri olan bir camia, oyuna hükmetmesi gereken bir takım. Buna sadece fiziksel ve taktiksel olarak bakamazsın. Parçaların birbirini tamamlaması var. Bunların hepsine bakacağız" diye konuştu."Rakibin arkaya yaptığı koşular bizim için çok sağlıklı değildi"Bugün yapılan hataların sistemle alakalı olmadığını ifade eden Avcı, "Bir disiplin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çalışmalardan ve aldığımız geri bildirimlerden yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Hangi sistemde oynarsan oyna, bu yapılan hatalar odaklanma ya da bir an evvel sonuç alma ile alakalı olabilir. Beşiktaş ikinci bölgeye çekilip geçiş yapayım diyecek bir takım değil. Bireysel performanslar da çok önemli. En çok dikkat ettiğim hücum oynarken savunma güvenliğidir. Rakibin arkaya yaptığı koşular bizim için çok sağlıklı değildi" açıklamasında bulundu.

Ligde de alarm veriyor

Beşiktaş, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana son 12 müsabakanın sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi.

Siyah-beyazlılar, geçen sezonun 26. haftasında 1-0 kazandığı Göztepe mücadelesinden sonra ligde oynadığı 12 maçın 11'inde gol yedi. Beşiktaş, bu süreçte kalesindeki 19 gole engel olamadı.





Karius'un performansı tartışılıyor

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, geldiğinden bu yana ortaya koyduğu performansıyla tartışılıyor.

Geçen sezon başından İngiltere'nin Liverpool takımından 2 sezonluğuna kiralık olarak transfer edilen Karius, siyah-beyazlı takımın kalesinde gösterdiği performansla güven vermedi.

Beşiktaş'ta 2. sezonunu geçiren 26 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlılarda çıktığı 39 resmi müsabakada 57 gol yedi.

Söz konusu süreçte Süper Lig'de 33 maça çıkan Karius, sadece 7 müsabakada kalesini gole kapatabildi. Slovan Bratislava maçında takımının yediği ilk golde büyük hatası bulunan tecrübeli file bekçisi, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.