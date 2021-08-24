Spor Beşiktaş, Schalkenin genç Türk oyuncusunu İstanbula getiriyor
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Beşiktaş, Schalke'nin genç Türk oyuncusunu İstanbul'a getiriyor

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen gurbetçi oyuncu Can Bozdoğan'ı kadrosuna katıyor. 20 yaşındaki oyuncuyla ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan'ın perşembe günü İstanbul'a getiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Can Bozdoğan'ın Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 2.5 milyon euro

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan siyah-beyazlılar hem alternatifli hem de güçlü bir kadro kurmanın planını yapıyor.

Son olarak Alex Teixeira ve Michy Batshuayi transfer eden Beşiktaş, Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü İstanbul'a geliyor

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre siyah-beyazlılar, birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği orta saha oyuncusu için Schalke ile anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilecek olan Can Bozdoğan'ın perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.

  • Köln altyapısında yetişen Can Bozdoğan, 2019 yılında 700 bin euro karşılığında Schalke 04 U19 takımına transfer edilmişti 2020 yılında A Takım'a geçen 20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 17 maçta 2 asist yaptı. Can Bozdoğan Almanya U15'ten U20'ye kadar bütün kategorilerde forma giydi.

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