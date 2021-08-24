Beşiktaş, Schalke'nin genç Türk oyuncusunu İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan siyah-beyazlılar hem alternatifli hem de güçlü bir kadro kurmanın planını yapıyor.
Son olarak Alex Teixeira ve Michy Batshuayi transfer eden Beşiktaş, Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Perşembe günü İstanbul'a geliyor
Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre siyah-beyazlılar, birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği orta saha oyuncusu için Schalke ile anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilecek olan Can Bozdoğan'ın perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.
- Köln altyapısında yetişen Can Bozdoğan, 2019 yılında 700 bin euro karşılığında Schalke 04 U19 takımına transfer edilmişti 2020 yılında A Takım'a geçen 20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 17 maçta 2 asist yaptı. Can Bozdoğan Almanya U15'ten U20'ye kadar bütün kategorilerde forma giydi.
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📌Beşiktaş birçok Avrupa kulübünün takibinde olan Fc Schalke04’ün merkez orta saha oyuncusu Can Bozdoğan’da imza aşamasına geldi .
📌Can Bozdoğan için satın alma opsiyonlu kiralık olarak cüzi bir tutara anlaşıldı.
📌CAN’ın Perşembe günü İstanbul’da olması planlanıyor. pic.twitter.com/Q0C35RTolM
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