Beşiktaş, Schalke'nin genç Türk oyuncusunu İstanbul'a getiriyor Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen gurbetçi oyuncu Can Bozdoğan'ı kadrosuna katıyor. 20 yaşındaki oyuncuyla ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan'ın perşembe günü İstanbul'a getiriyor.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 10:12 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 10:26 Yeni Şafak