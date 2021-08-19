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Michy Batshuayi'den Sergen Yalçın itirafı

Beşiktaş’ın yeni transferi Belçikalı golcü Michy Batshuayi, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugüne kadar büyük kulüplerde forma giydiğini ve Beşiktaş’ın da büyük bir kulüp olduğunu söyleyen Batshuayi, ilk hedefinin gol atarak takıma katkı vermek olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Michy Batshuayiden Sergen Yalçın itirafı
Michy Batshuayi kiralık olarak Chelsea'den transfer edildi.

Beşiktaş’ın Chelsea’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek sözlerine başlayan Batshuayi, “Çok mutluyum. Buradaki ortam çok güzel. Tam anlamıyla aile ortamı var. Ben çok çalışarak goller atmak ve takıma fayda sağlamak istiyorum” dedi. Transferi öncesinde sosyal medyadan Kevin N’Koudou ile yaptığı yazışmalar hakkında da konuşan Batshuayi, “N’Koudou bana iyi bir takım olduğundan bahsetmişti. Giderek gelişen ve ileriye dönük hedeflerden bahsetti. Ben de bazı maçları seyrettim. Heyecan verici bir proje oldu benim için ve ben de gelmeye karar verdim” açıklamasını yaptı.
“İlk hedefim gol atmak”

Sözleşmesinde herhangi bir opsiyon maddesi olmaması ve gelecekteki planları hakkında konuşan Batshuayi, “Benim ilk hedefim cumartesi günü gol atarak galibiyete katkıda bulunmak olacaktır” ifadelerini kullanırken, Beşiktaş’a gelmeden önce herhangi bir oyuncuyla konuşmadığı ve yalnızca N’Koudou ile iletişime geçtiğini söyledi. Ligin kalitesini henüz bilmediğini ve kendisinin de bunu yaşayarak göreceğini söyleyen Belçikalı yıldız, birçok büyük takımda forma giydiğini de ifade ederek, “Birçok büyük takımda oynadım ama Beşiktaş da bu büyük takımlardan birisi. En az diğerleri kadar büyük. Gelecek planlaması olarak, yakın gelecekte ilk hedefim gol atmak olacak” diye konuştu.

“Chelsea ile aynı grupta olmak isterim”

Şampiyonlar Ligi’nde, bonservisinin bulunduğu ekip olan Chelsea ile eşleşme ihtimali için “Tabii ki böyle bir şey isterim. Herkes büyük takımlara karşı oynamak ister” açıklamasını yapan Batshuayi, Beşiktaş’a gelen golcü futbolcuların performanslarının yükselmesi ile ilgili olarak da “Ben de daha iyisini yapmak istiyorum. Bunu yapmak için de çalışacağım. Takıma adapte oldukça saha içinde daha iyi olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

  • “Sergen Yalçın’ın gollerini izleyeceğim”
  • Beşiktaş taraftarıyla ilgili olarak “Türkiye’nin en büyük taraftar oluğunu biliyorum Beşiktaş taraftarının. Umarım bu sene bir maçta tüm stat dolu şekilde onların önünde oynayabilirim” diyen Michy Batshuayi, kendisine gösterilen ilgi için de “Çok mutlu oldum. Kulübün ve bütün taraftarların gösterdiği sevgiye karşılık vermek ve galibiyetlere katkıda bulunmak istiyorum” açıklamasını yaptı. Son olarak Sergen Yalçın hakkında konuşan golcü oyuncu, “Kendisiyle konuştum. Burada olmamdan dolayı mutlu. İleride kendisiyle mutlaka daha çok konuşacağım. Bu akşam antrenmandan sonra otele gittiğimde de kendisinin Chelsea’ye attığı golleri izleyeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta: Sözleşme detayları açıklandı
SPOR
Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta: Sözleşme detayları açıklandı

Michy Batshuayi basın mensuplarına poz verdi.
Michy Batshuayi basın mensuplarına poz verdi.
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