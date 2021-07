Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı: Galatasaray'ın eski yıldızını istiyorlar

Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Olympiakos'ta geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan Bruma, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.

İki kulübün, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrolarına katmak için harekete geçtiği belirtildi.





İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Bruma için görüşmelerde bulunduğu bilgisini paylaştı.





Fenerbahçe and Besiktas on a signing battle: both have contacted PSV Eindhoven’s Bruma — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 5, 2021

Adana Demirspor yalanladı

Daha önce Galatasaray forması giyen Burma'nın adı Adana Demirspor ile de anıldı ancak mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, Portekizli futbolcunun transfer listelerinde olmadığını açıkladı.

REKLAM

Bu gönderiyi Instagram'da gör @bruma_7'in paylaştığı bir gönderi REKLAM