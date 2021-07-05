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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı: Galatasaray'ın eski yıldızını istiyorlar

Adana Demirspor'un yalanladığı Bruma'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği öğrenildi. İki ezeli rakibin Portekizli yıldızın transferi için görüşmelere başladığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ve Fenerbahçenin transfer savaşı: Galatasarayın eski yıldızını istiyorlar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Olympiakos'ta geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan Bruma, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.

İki kulübün, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrolarına katmak için harekete geçtiği belirtildi.


İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Bruma için görüşmelerde bulunduğu bilgisini paylaştı.


Adana Demirspor yalanladı

Daha önce Galatasaray forması giyen Burma'nın adı Adana Demirspor ile de anıldı ancak mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, Portekizli futbolcunun transfer listelerinde olmadığını açıkladı.

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@bruma_7'in paylaştığı bir gönderi

Adana Demirspor'dan Bruma açıklaması
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Adana Demirspor'dan Bruma açıklaması
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