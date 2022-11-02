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Beşiktaş Weghorst ve Cenk Tosun ile devam edecek

Ümraniyespor’u farklı mağlup ederek ilk maçına 3 puanla başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı performansı Galatasaray maçından da bekliyor. Rakibin savunmadaki zafiyetinden faydalanmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta birlikte oynatacağı Weghorst ve Cenk Tosun’dan yoğun baskı bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Weghorst ve Cenk Tosun ile devam edecek
Weghorst ve Cenk Tosun

Beşiktaş’ta tüm hesaplar Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisini kazanmak üzerine yapılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor maçının ardından takımın idmanını basına açarken, uzun süredir var olan olumsuz havayı da dağıttı.

Derbi analiz edildi

Dün, siyah-beyazlı takıma izin veren deneyimli çalıştırıcı, kendisi boş durmadı ve teknik ekibiyle ile birlikte Galatasaray derbisini analiz etti. Görevde olduğu her dönemde hücum oyuncularına yaptığı katkı ile dikkat çeken Şenol Güneş, daha ilk maçında Weghorst– Cenk Tosun ikilisi üzerindeki etkisini gösterdi. Ümraniyespor’a 5 gol atan siyah-beyazlıların 4 golü bu ikiliden geldi. Güneş’in daha önce Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde Mario Gomez–Cenk Tosun, Aboubakar-Cenk Tosun ve Negredo– Cenk Tosun ikililerini çok iyi kullanmış ve hücum hattından çok verim almıştı. Deneyimli çalıştırıcı, yine aynı metodu uygulayarak Weghorst-Cenk Tosun ikilisini beraber oynatacak.

  • Savunmaya baskı
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hücum hattında oynayacak olan golcülerden ileri uçta yoğun pres istedi. Galatasaray’da 2 maçlık cezası indirilen ve derbide sahada olması beklenen Abdülkerim Bardakçı ile Nelsson’dan oluşan rakibin stoper hattına karşı Güneş, Cenk ve Weghorst’tan baskı yapmalarını isteyecek. Presle sıkıştırılan iki stoperin böylece oyuna girmesi engellenecek. Galatasaray’ın gol oranı düşük olsa da ileri uçta etkili adamları olduğunu düşünen Güneş, bu yüzden rakibi mümkün olduğu kadar kaleden uzak tutmaya çalışacak. Sezon başından beri yedek kalan Cenk’in Ümraniyespor’a 2 gol atmasıyla birlikte çok moralli olduğu ve derbiyi iple çektiği de öğrenildi.

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