Güneş'ten derbi terapisi

Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta içinde teknik direktörlük görevine gelen ve takımla yaptığı tek antrenmanın ardından Ümraniyespor maçına çıkıp farklı kazanan Şenol Güneş’in etkisi kısa sürede hissedildi. Deneyimli teknik adam, hem kadroda yaptığı değişiklikler hem de oyuncuların performansına yaptığı dokunuşlarla farkını ortaya koydu.

Daha önce siyah-beyazlı takımda başarılara imza atan Güneş, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilecek araya kadar kayıpsız gitmek hedefinde. Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanında karşılaşacak olan Beşiktaş’ta bütün planlar kazanmak üzerine yapılıyor. Şenol Güneş’in takımla sık sık konuşarak, derbiye yönelik oyuncularına özgüven aşıladığı öğrenildi.

Üç özel görüşme

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde dün yapılan antrenmanda Ümraniyespor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan futbolcular salonda, diğer oyuncular ise sahada çalıştı.

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Güneş, idman öncesinde Rosier, antrenman sırasında Berkay Vardar ve çalışmanın son bölümünde de Muleka ile özel olarak görüştü. Güneş’in Ümraniyespor maçının devre arasında oyundan aldığı Rosier ile son dakikalarda oyuna giren Muleka ve maç kadrosuna almadığı Berkay Vardar’a kendilerinden beklentilerini ifade ettiği öğrenildi.

Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal dışında eksik futbolcu bulunmazken, antrenmandaki neşeli görüntüler ise dikkatlerden kaçmadı. Bugün izin yapacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Tesislere neşe geldi

Beşiktaş’ta, dün basına açık olarak yapılan idmanda neşeli anlar dikkat çekti. Antrenman öncesinde bütün takımı ve teknik ekibi sahada toplayan teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarını da sahaya çağırarak toplu fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından antrenman başladı. Oyuncuların antrenmanda birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekerken, Şenol Güneş’in de bireysel olarak futbolcularla yakından ilgilenmesi gözlerden kaçmadı.

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