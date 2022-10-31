Spor Tümer Metinden Beşiktaşlı futbolcuya Böyle oynarsa yedek kalır
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Tümer Metin'den Beşiktaşlı futbolcuya: Böyle oynarsa yedek kalır

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın performansını eleştirdi ve böyle oynaması durumunda Şenol Güneş'in 28 yaşındaki futbolcuyu yedek bırakacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tümer Metin Ümraniyespor maçı sonrası Salih Uçanın performansıyla ilgili ne söyledi?
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci

Tümer Metin, Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'ın performansıyla ilgili eleştiride bulundu.

Beşiktaş'ın tek aksayan yerinin Salih Uçan olduğunu söyleyen Metin, "Şenol Hoca'yı tanırım; Salih böyle oynarsa birkaç maç sonra yedek kalacaktır" dedi.

Tümer Metin'in Salih Uçan'la ilgili Tivibu Spor'da yaptığı değerlendirme şöyle:

  • "Beşiktaş'ın tek aksayan yeri Salih'in olduğu bölge. Salih'in kendine olan güveni biraz daha artmalı. Basit pas hataları, duran toplar falan... Şenol Hoca'yı tanırım; Salih böyle oynarsa birkaç maç sonra yedek kalacaktır."

Salih Uçan, Ümraniyespor maçında 90 dakika görev yaptı.
Salih Uçan, Ümraniyespor maçında 90 dakika görev yaptı.

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