Beşiktaş kadrosu belli oldu: Üç eksik var

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner"

📋 Hatayspor maçı kamp kadromuz. 🦅#HTYvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/IcFZXEWMJR — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 9, 2021

Mensah Hatay deplasmanında yok Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan giren Mensah’ın maçın ardından sakatlandığı tespit edilmişti.Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonrasında Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını ifade ederken Mensah’ın Hatayspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."Cenk Tosun Beşiktaş sorusuna cevap verdi



