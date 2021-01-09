SÜPER LİG

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosunda hangi futbolcular yok?

Beşiktaş kadrosu belli oldu: Üç eksik var

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Mensah, Ljajic ve Gökhan Töre kafilede yer almadı.

Haber Merkezi AA
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor:

  • "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner"

Mensah Hatay deplasmanında yok
Mensah Hatay deplasmanında yok

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan giren Mensah’ın maçın ardından sakatlandığı tespit edilmişti.Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonrasında Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını ifade ederken Mensah’ın Hatayspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."Cenk Tosun Beşiktaş sorusuna cevap verdi


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