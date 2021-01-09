Beşiktaş kadrosu belli oldu: Üç eksik var

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor:
- "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner"
📋 Hatayspor maçı kamp kadromuz. 🦅#HTYvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/IcFZXEWMJR
📋 Hatayspor maçı kamp kadromuz. 🦅#HTYvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/IcFZXEWMJR— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 9, 2021
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