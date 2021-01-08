Mensah Hatay deplasmanında yok

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan giren Mensah’ın maçın ardından sakatlandığı tespit edilmişti.

Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonrasında Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını ifade ederken Mensah’ın Hatayspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Cenk Tosun Beşiktaş sorusuna cevap verdi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt verdi. Türkiye'ye dönme niyetinin olmadığını belirten milli futbolcu, "İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum" dedi.Tivibu Spor'a konuşan Cenk Tosun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"2-3 hafta az oynarsam, kendi yolumu çizeceğim""Everton'da daha fazla forma şansı bulmam gerekiyor. 2-3 haftalık süreçte bir karara varacağım. Calvert-Lewin ile ikimiz varız, transferim kulübe de bağlı. Ancelotti, bana çok güvendiğini söyledi. 2-3 hafta içinde az forma şansı bulursam, kendi yolumu çizeceğim.""Bu Beşiktaş'ta oynardım""İyi Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bu kadroda oynardı, bizim zamanımızda da oynuyordum. 2017-18 takımımız şimdiki takımdan daha güçlüydü, o zaman da oynardım. Fit olsaydım, şu anda Beşiktaş'ta oynardım diye düşünüyorum. Şu anda herkes limitinde oynuyor. Larin, Aboubakar, Ghezzal, Rosier, orta sahada Josef, Atiba... Welinton kendini buldu, Vida iyi, Rıdvan, Ersin iyi. Sırıtan bir oyuncu yok. İyi gidiyor. Maşallah diyelim, inşallah böyle devam eder.""Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok""Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, ismimden daha fazla söz ettirmek istiyorum. İlk sezonumda daha çok iş yaptım, İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda.""Beşiktaş şampiyonluk yarışında bir adım önde""Beşiktaş şu anda formda ve iyi gidiyor, oyun olarak bir tık önde. Alanyaspor'u izledim, top yapan bir takım. Alanya bu oyunu Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapıyor, bu çok değerli. Alanya'nın futbolunu çok beğeniyorum, Beşiktaş'ı çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında bir tık önde olduğunu söyleyebilirim."Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı



