Cenk Tosun Beşiktaş sorusuna cevap verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt verdi. Türkiye'ye dönme niyetinin olmadığını belirten milli futbolcu, "İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum" dedi.

Tivibu Spor'a konuşan Cenk Tosun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"2-3 hafta az oynarsam, kendi yolumu çizeceğim"

"Everton'da daha fazla forma şansı bulmam gerekiyor. 2-3 haftalık süreçte bir karara varacağım. Calvert-Lewin ile ikimiz varız, transferim kulübe de bağlı. Ancelotti, bana çok güvendiğini söyledi. 2-3 hafta içinde az forma şansı bulursam, kendi yolumu çizeceğim."

"Bu Beşiktaş'ta oynardım"

"İyi Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bu kadroda oynardı, bizim zamanımızda da oynuyordum. 2017-18 takımımız şimdiki takımdan daha güçlüydü, o zaman da oynardım. Fit olsaydım, şu anda Beşiktaş'ta oynardım diye düşünüyorum. Şu anda herkes limitinde oynuyor. Larin, Aboubakar, Ghezzal, Rosier, orta sahada Josef, Atiba... Welinton kendini buldu, Vida iyi, Rıdvan, Ersin iyi. Sırıtan bir oyuncu yok. İyi gidiyor. Maşallah diyelim, inşallah böyle devam eder."

"Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok"





"Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, ismimden daha fazla söz ettirmek istiyorum. İlk sezonumda daha çok iş yaptım, İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda."

"Beşiktaş şampiyonluk yarışında bir adım önde"

"Beşiktaş şu anda formda ve iyi gidiyor, oyun olarak bir tık önde. Alanyaspor'u izledim, top yapan bir takım. Alanya bu oyunu Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapıyor, bu çok değerli. Alanya'nın futbolunu çok beğeniyorum, Beşiktaş'ı çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında bir tık önde olduğunu söyleyebilirim."

Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kulüple ilgili merak edilenlere cevap verdi. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Sergen hocayla devam ediyoruz""Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz. Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla." "Transferleri beraber yaptık""Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği, işime yaramaz dediği bir futbolcu alamadık. Beşiktaş'ın bütçesiyle hareket ederek, beraberce transfer yaptık. O onun transferi, bu bunun transferi, o yaptı, ben yapmadım hoca yaptı gibi tarz ve tavırları doğru bulmuyorum.""Olabilirse istediğim bir futbolcudur""Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk Tosun isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur." "Neredeyse defansımızın tamamı yok oldu""Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Neredeyse bizim defansın tamamı yok oldu. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum."Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı



