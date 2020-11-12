TRANSFER

Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u devre arasında yeniden siyah-beyazlı takımda görmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Ahmet Nur Çebi, transfer sorusuna cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi, transfer sorusuna cevap verdi.

Fotoğraf: Olgucan KALKAN

Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kulüple ilgili merak edilenlere cevap verdi. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Sergen hocayla devam ediyoruz"
  • "Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz. Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla."

Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın
Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın

"Transferleri beraber yaptık"
  • "Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği, işime yaramaz dediği bir futbolcu alamadık. Beşiktaş'ın bütçesiyle hareket ederek, beraberce transfer yaptık. O onun transferi, bu bunun transferi, o yaptı, ben yapmadım hoca yaptı gibi tarz ve tavırları doğru bulmuyorum."

"Olabilirse istediğim bir futbolcudur"

  • "Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk Tosun isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur."

Sakatlığını atlatan Cenk Tosun, uzun bir aranın ardından giydiği ay-yıldızlı formayla gol attı.
Sakatlığını atlatan Cenk Tosun, uzun bir aranın ardından giydiği ay-yıldızlı formayla gol attı.

"Neredeyse defansımızın tamamı yok oldu"
  • "Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Neredeyse bizim defansın tamamı yok oldu. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum."

Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.Maç öncesi 'tehlikeli temas'Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Vida, Hırvatistan'la oynadığımız karşılaşma öncesi hem Şenol Güneş hem de Türkiye'den arkadaşları; Caner Erkin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la temas etti. Test sonucu pozitif çıkan Hırvat futbolcu kafilede tedirginlik oluşturdu.

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