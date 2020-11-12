Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı

Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kulüple ilgili merak edilenlere cevap verdi. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz. Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla."

"Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği, işime yaramaz dediği bir futbolcu alamadık. Beşiktaş'ın bütçesiyle hareket ederek, beraberce transfer yaptık. O onun transferi, bu bunun transferi, o yaptı, ben yapmadım hoca yaptı gibi tarz ve tavırları doğru bulmuyorum."

"Olabilirse istediğim bir futbolcudur"

"Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk Tosun isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur."

"Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Neredeyse bizim defansın tamamı yok oldu. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum."