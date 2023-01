2020 yılında kazandıkları şampiyonlukta da sezon başında geride olduklarını ancak sonrasında iyi bir performans gösterdiklerini belirten yıldız futbolcu, "Gelmeden önce Beşiktaş'ın son 2 maçını izledim. Konyaspor ve Ankaragücü maçlarını. Bence çok iyi bir takımımız var. İnanmalıyız. Zaten her şeyin başı inanmak. 2020 yılında da geriden geldik. Sezon başlarında gerideydik. Zorlu süreci iyi atlattık. Şu an bizim yapmamız gereken kalitemizi gösterip, daha çok odaklanmak, her maçı kazanmak için oynamak. İnandığınız zaman hiçbir şey imkansız değildir. Her şey mümkündür. Bu takım çok iyi bir takım. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.