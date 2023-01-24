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Spor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı

Şenol Güneş, Süper Lig'deki ilk 7 maçında gösterdiği performansla kendisinden önceki Valerien Ismael'e fark attı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:08 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Beşiktaş'ta Kayserispor deplasmanında alman kritik galibiyetin sevinci yaşanıyor. Siyah beyazlılar geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Kupası'na veda etmişti. Bu nedenle lig, Beşiktaş için çok daha kritik hale gelmişti. Maçın önemini oyuncularına anlatan teknik direktör Şenol Güneş, galibiyetin ardından da tüm takımı tebrik etti.


Ismael'e fark attı

Şenol Güneş, Süper Lig'deki ilk 7 maçında gösterdiği performansla kendisinden önceki Valerien Ismael'e fark attı. Deneyimli teknik adam ile Beşiktaş, 7 maçta 5 kez kazanıp sadece Galatasaray deplasmanında mağlup oldu. Güneş ile Beşiktaş rakiplerine 14 gol atarken, 7 gol yedi. Beşiktaş, bu 7 maçlık süreçte 2.28 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş, Valerien İsmael ile bu sezon çıktığı 11 lig maçında ise 5 kez kazanıp, 2 kez mağlup oldu ve 1.56 puan ortalaması yakaladı. Şenol Güneş, selefi Valerien İsmael'e maç başına neredeyse 1 puan fark atmış oldu.


Beşiktaş taraftarı da üst üste alman galibiyetlerle zirveye yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon ilk defa 4 maç art arda galibiyet serisi gördü. Siyah-beyazlılar, cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Alanyaspor maçını da sabırsızlıkla bekliyor. Hem yeni transfer Aboubakar'ın ilk kez iç sahada maça çıkacak olması hem de takımın yakaladığı hava sonrası maça yoğun ilgi bekleniyor.





#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Valerien Ismael
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı
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