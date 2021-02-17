Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ön adalesinde gerilme ve kanama belirlendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Yıllardır şehitlerimizi yakından takip eden bize nasıl sorumludur diyorsun? Terbiyesiz herif! Kılıçdaroğlu seni bilgilendirmesi için bakanlarımızı gönderdim ama sen bunlara layık değilsin. Şu teröristlere bir gün ‘terörist’ de. Diyemez, neden? Çünkü onlarla ortak" dedi.