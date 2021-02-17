Spor Beşiktaşta Ghezzalın ön adalesinde gerilme ve kanama belirlendi
SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ön adalesinde gerilme ve kanama belirlendi

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Cezayirli orta saha Rachid Ghezzal’ın sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Rachid Ghezzal, bu sezon 17 maçta 1 gol ve 10 asistle oynadı.
Rachid Ghezzal, bu sezon 17 maçta 1 gol ve 10 asistle oynadı.

Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta takımının ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edememişti.

28 yaşındaki futbolcunun bugün çekilen MR’ında sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

"Tedavisine başlandı"

Yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

  • “Futbol Takımımızın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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