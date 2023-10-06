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Spor

Beşiktaş'ta Masuaku sakatlandı

Siyah-beyazlı kulüp, Lugano maçında arka adalesinde ağrı hisseden Arthur Masuaku'nun arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

18:21 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arthur Masuaku

Arthur Masuaku

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında arka adalesinde ağrı hisseden Arthur Masuaku'nun arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.


Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.





#Beşiktaş
#Arthur Masuaku
#sakatlık
#Lugano
44 dakika önce
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