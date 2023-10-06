Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e duygusal veda

Burak Yılmaz, 6 Temmuz'da Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine başlamıştı.
Siyah-beyazlı takımda Burak Yılmaz, istifa eden Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.
Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir. Yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz."