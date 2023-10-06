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Spor

Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e duygusal veda

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz, görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş için veda mesajı yayımladı.

15:05 . 6/10/2023 Cuma
AA
Burak Yılmaz, 6 Temmuz'da Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine başlamıştı.

Burak Yılmaz, 6 Temmuz'da Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine başlamıştı.

Siyah-beyazlı takımda Burak Yılmaz, istifa eden Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.


Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir. Yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz."






#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Şenol Güneş
40 dakika önce
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