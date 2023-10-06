Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçecek isim belli oldu

Lugano mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa ederken, Ahmet Nur Çebi ve yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı.

Yeni yönetimin belirlenene kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın ligin 9. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbiye de genç teknik adam yönetiminde çıkması öngörülüyor.