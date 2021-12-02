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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan radikal karar: Futbolseverleri şaşırtacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında farklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Siyah beyazlılarda yeni bir sürece girmek isteyen Yalçın, genç isimlerin ağırlıklı olduğu bir kadro tercihinde bulunabilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Sergen Yalçından radikal karar: Futbolseverleri şaşırtacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

Mert Günok'un talihsiz sakatlığı sonrası kaleyi yine Ersin'e verecek olan Sergen Yalçın'ın, geri dörtlüde Vida'nın yanında genç stoper Serdar'a şans vermesi sürpriz olmayacak. Tecrübeli teknik adamın hücum hattında Can-Oğuzhan ikilisinden birini kullanması halinde stoperlerin Vida-Montero olması da ihtimaller dahilinde.

Orta sahada Josef'i bu kez tek kullanması beklenen Sergen Yalçın'ın, tekrar 4-1-4-1 sistemine dönerek geçen sezonki hücum hattı olan Ghezzal-Atiba-Oğuzhan-Larin dörtlüsünü sahaya sürmesi yüksek ihtimal. Beşiktaş'ın gol arayan futbolcusu da yine Batshuayi olacak.

Siyah beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i şöyle;

  • Ersin-Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Can-Larin-Batshuayi.
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