Beşiktaş'ta Domagoj Vida transfer tercihini yaptı

Beşiktaş, talipleri artan Hırvat stoperin satışından gelir elde etmek istiyor. İspanya’dan Sevilla, Fransa’dan Lyon ve İngiltere’den West Bromwich Albion’un ilgilendiği Vida’nın, İngiltere’ye sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş’ta Domagoj Vida’nın geleceği merak konusu. Hırvat stoperin taliplerinin olduğu ancak hiçbir kulüple anlaşma aşamasına gelinmediği ifade edildi. İspanya’dan Sevilla, Fransa’dan Lyon ve İngiltere’den West Bromwich Albion’un ilgilendiği tecrübeli oyuncunun, İngiltere’ye sıcak baktığı öğrenildi.
Slaven Bilic’le bu sezon Premier Lig’e yükselen West Bromwich Albion’un, 31 yaşındaki Hırvat stoperi bonservis ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş, Vida’nın satışından gelir elde etmeyi amaçlıyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, yakın dönemde durumun netleşmesi bekleniyor.
İngiltere'yi istiyor
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ın da Vida için yüksek bir teklif yapmaya hazırlandığı ancak 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye’den ayrılacaksa, İngiltere’ye gitmek istediği öğrenildi.
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