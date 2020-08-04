Beşiktaş'ta Domagoj Vida transfer tercihini yaptı

Beşiktaş’ta Domagoj Vida’nın geleceği merak konusu. Hırvat stoperin taliplerinin olduğu ancak hiçbir kulüple anlaşma aşamasına gelinmediği ifade edildi. İspanya’dan Sevilla, Fransa’dan Lyon ve İngiltere’den West Bromwich Albion’un ilgilendiği tecrübeli oyuncunun, İngiltere’ye sıcak baktığı öğrenildi.

Slaven Bilic’le bu sezon Premier Lig’e yükselen West Bromwich Albion’un, 31 yaşındaki Hırvat stoperi bonservis ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş, Vida’nın satışından gelir elde etmeyi amaçlıyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, yakın dönemde durumun netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Welinton imzaya kaldı Beşiktaş, transfer listesindeki isimleri bir bir kadrosuna katıyor. Önceki gün N’Sakala’ya resmi imzayı attıran ve 30 yaşındaki futbolcuyu 2+1 yıllığına kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen bir başka futbolcuyla da anlaşmaya vardı.Welinton ile 3 yıllık anlaşmaTeknik Direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Welinton için Alanyaspor’un kapısını çalan ve bu futbolcu için Fatih Aksoy’u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdüren ve küçük pürüzleri gideren yönetim, önümüzdeki günlerde resmi imzaları atacak.Sergen Yalçın: Beşiktaş'a 8-10 yeni transfer şartMarcelo ile Vida takasıSavunmaya Welinton’u transfer eden Beşiktaş, Lyon forması giyen eski oyuncusu Marcelo için de beklemede. Vida’yı istediği iddia edilen Lyon’dan bu futbolcuya karşılık eski oyuncusu Marcelo isteniyor.Türkiye’de gelecek vaat eden isimleri de radarına alan Beşiktaş, Bucasporlu Oğuz Aydın ve Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci’yi de kadrosuna dahil etmek istiyor. Transferin gözde isimlerinden Oğuz Aydın’ı Sivasspor da isterken, siyah-beyazlıların bu futbolcu için önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?Beşiktaş'a Alman golcü: Erdal Torunoğulları menajeriyle görüştüBeşiktaş'ta 2 isim tamam, sıra kaledeGalatasaray ve Beşiktaş Kosovalı '10 numara'nın peşindeBeşiktaş'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Fırat Günayer, Youtube sayfasında siyah beyazlıların Welinton'u neden istediğini açıkladı.

İngiltere'yi istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ın da Vida için yüksek bir teklif yapmaya hazırlandığı ancak 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye’den ayrılacaksa, İngiltere’ye gitmek istediği öğrenildi.