Beşiktaş'ta Welinton imzaya kaldı

Beşiktaş, transfer listesindeki isimleri bir bir kadrosuna katıyor. Önceki gün N’Sakala’ya resmi imzayı attıran ve 30 yaşındaki futbolcuyu 2+1 yıllığına kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen bir başka futbolcuyla da anlaşmaya vardı.

Welinton ile 3 yıllık anlaşma

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Welinton için Alanyaspor’un kapısını çalan ve bu futbolcu için Fatih Aksoy’u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdüren ve küçük pürüzleri gideren yönetim, önümüzdeki günlerde resmi imzaları atacak.

Sergen Yalçın: Beşiktaş'a 8-10 yeni transfer şart Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi Vida ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Yalçın, “Başakşehir’i şampiyon olduğundan dolayı tebrik ediyorum. Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları. Bugün güzel, centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Oyuna tutunmakta zorlandık ve pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük, kazanmak için mücadeleye başladık. Saha içi organizasyonumuz iyiydi, oyuncular koştular ve kazanmak için çaba sarf ettiler. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.Derbide gülen taraf Beşiktaş“8-10 yeni transfer mutlaka aramıza katılmalı”Takımların bazen kötü futbol oynayabildiğini söyleyen Sergen Yalçın, “Bu çok normal. Oyunu bölümlere ayırırsak, bazen 15’er, 20’şer dakikalık bölümlerde takımlar kötü oynayabilir. Empati yapmak, oyuncular tarafından bakmak lazım. Aylarca maç yapmadan antrenman yaptılar, bu durum kolay değil. Bazen oyuncuları konsantre etme konusunda zorlanıyoruz. Bu önemli değil, önemli olan kötü oynadığınız maçları kazanmak. Büyük takımlarda bu çok önemlidir, iyi oynadığınız maçları zaten kazanırsınız. Kötü oynadığınız maçları kazanırsanız, normal sezonda bu durum sizi iyi yerlere getirir. Devre arasında maçı kazanmamız için yapmamız gerekenleri konuştuk ve onlar da gerekeni yaptılar” dedi.Önümüzdeki sezonla ilgili de konuşan Yalçın, “Yeni sezonla ilgili şu anda bir şey konuşmak erken. Önümüzdeki hafta bir müsabakamız daha var ve başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta oynanacak maçtan sonra karar verilecek” diye konuştu.Sergen Yalçın'dan takımdan ayrılan Victor Ruiz'e tepki“İstediğimiz oyuncular alınırsa, hedef belli olur”Sezon başında takımın başında olsaydı şu anda Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı olup olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, “Olsaydınız, olsaydı, böyle olsaydı gibi cümleler benim kullanacağım cümleler değil. Şu anda olduğumuz pozisyona bakmalıyız, nerede başladığımıza ve gelecekte ne yapacağımıza bakmalıyız. Geriye dönmek yerine geleceği planlamalıyız. Umarım bu konuda iyi bir planlama yaparız” dedi.Takıma oynatacağı sistemle ilgili de konuşan Yalçın, “Kazanmak için oynayacağız derken bazen söylediklerimizi yanlış anlayabiliyorlar. Ben futbol oynamayacağız demedim, kazanacak oyunu oynayacağız dedim. Böyle bir ortamda iyi futbol seyrettirmek çok zor. Oyunu başka şekillerde de oynatabiliriz. Bekleyebiliriz de önde de oynayabiliriz. Bir sürü sistem var takımda. Ancak sistemi oyuncular belirler. Ben elimdeki oyuncuya göre sistem yaparım. Oyun sistemlerinin riskleri var. Çok önde oynadığımız zaman puan kaybettiğimiz ve mağlup olduğumuz maçlar oldu. Pandemiden önce daha farklı oynuyorduk, şimdi daha farklı, kazanmaya yönelik oynuyoruz. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilirse, bu doğrultuda hedef belirlenir. Hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız. Benim kurduğum sistem değil oyuncuların oynadığı sistem kazanmalı” diyerek sözlerini tamamladı.Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye ’Geçmiş olsun’ sertifikasıGeçmiş olsun @Fenerbahce Siz de arkadaşlarınıza “Geçmiş Olsun” demek için👉 https://t.co/TNC6ISj7NS#BırakmamSeni pic.twitter.com/JUF5AyzvUF— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2020

Marcelo ile Vida takası

Savunmaya Welinton’u transfer eden Beşiktaş, Lyon forması giyen eski oyuncusu Marcelo için de beklemede. Vida’yı istediği iddia edilen Lyon’dan bu futbolcuya karşılık eski oyuncusu Marcelo isteniyor.

Türkiye’de gelecek vaat eden isimleri de radarına alan Beşiktaş, Bucasporlu Oğuz Aydın ve Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci’yi de kadrosuna dahil etmek istiyor. Transferin gözde isimlerinden Oğuz Aydın’ı Sivasspor da isterken, siyah-beyazlıların bu futbolcu için önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.

Beşiktaş'a Alman golcü: Erdal Torunoğulları menajeriyle görüştü Burak Yılmaz’ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların gündemine aldığı isimlerle görüşmeler yapıyor. Beşiktaş, Alanyaspor’dan Papiss Cisse ve Kasımpaşa’dan Koita’nın yanı sıra Alman golcü Sandro Wagner’in menajeri Felix Frey’le görüştü.Çin’in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Wagner için Beşiktaş ilk teması sağladı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferi 10 Ağustos’a kadar bitirmeyi hedefliyor.Çin’e transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı.Cisse ve Koita gündemdeÖte yandan sezonu Basel’de tamamlayan Ricky vanWolfswinkel, Beşiktaş’a önerilirken, teknik direktör Sergen Yalçın daha önce beyin sarsıntısı geçiren bu futbolcuyu veto etti.Siyah-beyazlılar, Cisse konusunda ise önemli bir yol kat ederken, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Koita konusunda ise acele edilmiyor.Savunma tamamTransfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk olarak kadrosuna Fabrice N’Sakala’yı kattı. Demokratik Kongolu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, aynı takımdan Welinton için de temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Brezilyalı stoper için Alanyaspor ile takas konusunda anlaştı. Takasta kullanılacak isim ise Fatih Aksoy olacak. Beşiktaş yönetimi, Fatih’in sözleşmesini uzatıp 2 yıllığına kiralamayı düşünürken, Alanyaspor ise genç oyuncunun bonservisini istiyor.Öte yandan Beşiktaş, N’Sakala’ya yıllık 800 bin euro ödeyecek. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu için imza parası ve bonservis ödenmeyecek.Beşiktaş'ta 2 isim tamam, sıra kaledeGaleri: Sergen Yalçın geleceğin takımını kuruyor: Listesinde iki isim var

Beşiktaş'ta 2 isim tamam, sıra kalede Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, 4 Ağustos’ta başlayacak transfer döneminde anlaşma sağlanan isimlerle sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılarda, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, İstanbul’da N’Sakala ve Welinton ile görüştü. N’Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya varılırken oyuncunun yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi. Welinton için de Alanyaspor ile görüşerek takas yoluyla anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın, bu transfer için geçtiğimiz sezonu Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy’u bonservisiyle birlikte Akdeniz temsilcisine vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ta kaleye 4 adayKaleci arayışlarına da devam eden Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli bir eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda Konyaspor ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Fatih Öztürk ve 2022’ye kadar Çaykur Rizespor ile kontratı bulunan Gökhan Akkan ve Başakşehir’den Volkan Babacan listedeki isimler olarak öne çıkıyorlar.Galeri: Ersin Destanoğlu'nun yanına tecrübeli eldiven gelecek: İşte Sergen Yalçın'ın kaleci adayları