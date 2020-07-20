Sergen Yalçın: Beşiktaş'a 8-10 yeni transfer şart

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi Vida ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Yalçın, “Başakşehir’i şampiyon olduğundan dolayı tebrik ediyorum. Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları. Bugün güzel, centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Oyuna tutunmakta zorlandık ve pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük, kazanmak için mücadeleye başladık. Saha içi organizasyonumuz iyiydi, oyuncular koştular ve kazanmak için çaba sarf ettiler. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Derbide gülen taraf Beşiktaş Sezonun son derbisinde Beşiktaş Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Vida ve 70. dakikada Gökhan Gönül attı.Bu sonucun ardından Süper Lig puan durumunda Beşiktaş 59 puana yükselirken, Fenerbahçe ise 50 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.Şampiyon BaşakşehirKarşılaşmanın önemli dakikaları8. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top Deniz Türüç’ün önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin’den dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi.13. dakikada Beşiktaş savunmasına doğru atılan uzun topta Roco ıska geçince meşin yuvarlak Vedat’ın önünde kaldı. Bu futbolcu Ersin’in üzerinden aşırtma bir vuruş denedi ancak Gökhan Gönül tehlikeyi uzaklaştırdı.18. dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Vida’nın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.19. dakikada Ersin kalesinde devleşti. Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Vedat’ın vuruşunda Ersin topu çıkardı. Meşin yuvarlak Emre’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Ersin topu kornere tokatladı.25. dakikada Vida’ya arkadan yaptığı hareket sonrasında Vedat sarı kart görürken, VAR uyarısı sonrasında Hakem Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izledi. Meler, Vedat’ın sarı kartını iptal ederken bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.33. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, Roco’dan sıyrılıp şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Boşta kalan topa Emre Belözoğlu vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.35. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında Altay’ın uzaklaştırdığı topa Boyd ceza sahası dışından çok sert vurdu, Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.39. dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Hasal Ali Kaldırım uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Ersin meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi.İlk yarı bu skorla sona erdi.48. dakikada Caner Erkin’in soldan yaptığı sert ortada Altay topu almak isterken Falette ile çarpıştı. Boşta kalan topu Burak Yılmaz, Lens’e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Altay son anda müdahale ederek gole engel oldu.56. dakikada Boateng’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz şutunu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Altay uzanarak gole izin vermedi.62. dakikada Diaby’nin uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Lens, kale sahası içindeki Atiba’ya çıkardı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top kaleye paralel gitti.63. dakikada Vida 3 rakibinden sıyrılıp Lens’e verdi. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasındaki Boyd içeri çevirdi ve kaleci Altay’dan önce topa dokunan Vida topu filelere gönderdi. 1-070. dakikada soldan kazanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gökhan Gönül topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı. 2-074. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası önüne gelerek uzaktan sert vurdu, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

“8-10 yeni transfer mutlaka aramıza katılmalı”

Takımların bazen kötü futbol oynayabildiğini söyleyen Sergen Yalçın, “Bu çok normal. Oyunu bölümlere ayırırsak, bazen 15’er, 20’şer dakikalık bölümlerde takımlar kötü oynayabilir. Empati yapmak, oyuncular tarafından bakmak lazım. Aylarca maç yapmadan antrenman yaptılar, bu durum kolay değil. Bazen oyuncuları konsantre etme konusunda zorlanıyoruz. Bu önemli değil, önemli olan kötü oynadığınız maçları kazanmak. Büyük takımlarda bu çok önemlidir, iyi oynadığınız maçları zaten kazanırsınız. Kötü oynadığınız maçları kazanırsanız, normal sezonda bu durum sizi iyi yerlere getirir. Devre arasında maçı kazanmamız için yapmamız gerekenleri konuştuk ve onlar da gerekeni yaptılar” dedi.

Önümüzdeki sezonla ilgili de konuşan Yalçın, “Yeni sezonla ilgili şu anda bir şey konuşmak erken. Önümüzdeki hafta bir müsabakamız daha var ve başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta oynanacak maçtan sonra karar verilecek” diye konuştu.

Sergen Yalçın'dan takımdan ayrılan Victor Ruiz'e tepki Beşiktaş'ta derbi öncesinde Victor Ruiz alacaklarını bahane ederek takımdan ayrılmıştı. İspanyol stoperin durumu FIFA'ya taşınmış ve kulüp içerisinde bir krize neden olmuştu.Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ruiz ile ilgili söyledikleri şöyle;"Alacak verecek işleri yanlış konuşuluyor. Pandemi döneminde alacakları var. UEFA bu konuda kulüplerin yanında. Yaptığı kendisine göre doğru olabilir ama bize göre yanlış. 2 tane maçımız var. Ayrılmak istiyorsan 2 maçını oyna sonra yine git. Bu şekilde ayrılmak, paranın peşine düşmek bence kendisi için çok yanlış bir şey"Victor Ruiz: Koronavirüs öncesi aylarca maaş alamadımGaleri: Victor Ruiz'in rakip olarak en iyi 11'i

“İstediğimiz oyuncular alınırsa, hedef belli olur”

Sezon başında takımın başında olsaydı şu anda Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı olup olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, “Olsaydınız, olsaydı, böyle olsaydı gibi cümleler benim kullanacağım cümleler değil. Şu anda olduğumuz pozisyona bakmalıyız, nerede başladığımıza ve gelecekte ne yapacağımıza bakmalıyız. Geriye dönmek yerine geleceği planlamalıyız. Umarım bu konuda iyi bir planlama yaparız” dedi.

Takıma oynatacağı sistemle ilgili de konuşan Yalçın, “Kazanmak için oynayacağız derken bazen söylediklerimizi yanlış anlayabiliyorlar. Ben futbol oynamayacağız demedim, kazanacak oyunu oynayacağız dedim. Böyle bir ortamda iyi futbol seyrettirmek çok zor. Oyunu başka şekillerde de oynatabiliriz. Bekleyebiliriz de önde de oynayabiliriz. Bir sürü sistem var takımda. Ancak sistemi oyuncular belirler. Ben elimdeki oyuncuya göre sistem yaparım. Oyun sistemlerinin riskleri var. Çok önde oynadığımız zaman puan kaybettiğimiz ve mağlup olduğumuz maçlar oldu. Pandemiden önce daha farklı oynuyorduk, şimdi daha farklı, kazanmaya yönelik oynuyoruz. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilirse, bu doğrultuda hedef belirlenir. Hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız. Benim kurduğum sistem değil oyuncuların oynadığı sistem kazanmalı” diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye ’Geçmiş olsun’ sertifikası Süper Lig’in 33. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk eden ve rakibini her yıl 19 Temmuz’da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde 2-0 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye ince bir göndermede bulundu.Sergen Yalçın’ın Beşiktaş forması giydiği dönemde Fenerbahçe’ye son dakikada attığı frikik golünü paylaşan Beşiktaş, videoda "Derbi gecesinde kederli arkadaşlarınızı teselli etmek için dev hizmet. Geçmiş olsun belgesi. Haydi centilmen Beşiktaş taraftarı, sen de geçmiş olsun de" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe için hazırlanan ’Geçmiş olsun’ sertifikasını yayınladı.Derbide gülen taraf BeşiktaşSertifikada "Geçmiş olsun Sarı Kanarya. Sağlıklı günlerinize bir an önce kavuşmanızı dileyen Beşiktaş Sevdalısı dostlarınız ’Bırakmam Seni’ kampanyamıza sizin adınıza destek oldular. Büyük Beşiktaş Ailesi olarak biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçmiş olsun @Fenerbahce Siz de arkadaşlarınıza “Geçmiş Olsun” demek için👉 https://t.co/TNC6ISj7NS#BırakmamSeni pic.twitter.com/JUF5AyzvUF— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2020