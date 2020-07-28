TRANSFER

Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Blend Baftiu kimdir?

Ballkani’de forma giyen Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde yer almıştı.

Haber Merkezi IHA

UEFA’nın şubat ayın yayımladığı gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer verdiği Kosovalı futbolcu Blend Baftiu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Ballkani takımında forma giyen Baftiu ile Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor.

31 maçta 19 gol attı

10 numara pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki futbolcu 31 maçta 19 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcu, Kosova Milli Takım forması da giyiyor.

Ballkani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Blend Baftiu için kulübünün bonservisinin yanında gelecek satıştan pay istediği ifade edildi.

Genç oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 200 bin euro
Genç oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 200 bin euro


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