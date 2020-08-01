TRANSFER

Beşiktaş'ın golcü transfer listesinde kimler var?

Beşiktaş'a Alman golcü: Erdal Torunoğulları menajeriyle görüştü

Savunmada N’Sakala ile anlaşan ve Welinton ile de söz kesen Beşiktaş, şimdi de forvette Burak Yılmaz’ın boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların listesinde Alanyaspor’dan Papiss Cisse, Kasımpaşa’dan Koita ve Alman golcü Sandro Wagner ön planda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sandro Wagner'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro.

Sandro Wagner'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro.

Fotoğraf: ANDREAS GEBERT / Reuters

Burak Yılmaz’ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların gündemine aldığı isimlerle görüşmeler yapıyor. Beşiktaş, Alanyaspor’dan Papiss Cisse ve Kasımpaşa’dan Koita’nın yanı sıra Alman golcü Sandro Wagner’in menajeri Felix Frey’le görüştü.

Çin’in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Wagner için Beşiktaş ilk teması sağladı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferi 10 Ağustos’a kadar bitirmeyi hedefliyor.

Çin’e transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı.

Wagner, Bayern Münih'ten 5 milyon euro bedelle Çin'e transfer olmuştu.
Wagner, Bayern Münih'ten 5 milyon euro bedelle Çin'e transfer olmuştu.

Cisse ve Koita gündemde


Öte yandan sezonu Basel’de tamamlayan Ricky van

Wolfswinkel, Beşiktaş’a önerilirken, teknik direktör Sergen Yalçın daha önce beyin sarsıntısı geçiren bu futbolcuyu veto etti.

Siyah-beyazlılar, Cisse konusunda ise önemli bir yol kat ederken, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Koita konusunda ise acele edilmiyor.

35 yaşındaki Papiss Cisse, bu sezon Süper Lig'de 22 gol atma başarısı gösterdi.
35 yaşındaki Papiss Cisse, bu sezon Süper Lig'de 22 gol atma başarısı gösterdi.

Savunma tamam

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk olarak kadrosuna Fabrice N’Sakala’yı kattı. Demokratik Kongolu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, aynı takımdan Welinton için de temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Brezilyalı stoper için Alanyaspor ile takas konusunda anlaştı. Takasta kullanılacak isim ise Fatih Aksoy olacak. Beşiktaş yönetimi, Fatih’in sözleşmesini uzatıp 2 yıllığına kiralamayı düşünürken, Alanyaspor ise genç oyuncunun bonservisini istiyor.

Öte yandan Beşiktaş, N’Sakala’ya yıllık 800 bin euro ödeyecek. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu için imza parası ve bonservis ödenmeyecek.

Beşiktaş'ta 2 isim tamam, sıra kalede
Beşiktaş'ta 2 isim tamam, sıra kalede

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, 4 Ağustos’ta başlayacak transfer döneminde anlaşma sağlanan isimlerle sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılarda, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, İstanbul’da N’Sakala ve Welinton ile görüştü. N’Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya varılırken oyuncunun yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi. Welinton için de Alanyaspor ile görüşerek takas yoluyla anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın, bu transfer için geçtiğimiz sezonu Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy’u bonservisiyle birlikte Akdeniz temsilcisine vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ta kaleye 4 adayKaleci arayışlarına da devam eden Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli bir eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda Konyaspor ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Fatih Öztürk ve 2022’ye kadar Çaykur Rizespor ile kontratı bulunan Gökhan Akkan ve Başakşehir’den Volkan Babacan listedeki isimler olarak öne çıkıyorlar.Galeri: Ersin Destanoğlu'nun yanına tecrübeli eldiven gelecek: İşte Sergen Yalçın'ın kaleci adayları

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