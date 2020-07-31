Beşiktaş'ta 2 isim tamam, sıra kalede

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, 4 Ağustos’ta başlayacak transfer döneminde anlaşma sağlanan isimlerle sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlılarda, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, İstanbul’da N’Sakala ve Welinton ile görüştü. N’Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya varılırken oyuncunun yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi. Welinton için de Alanyaspor ile görüşerek takas yoluyla anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın, bu transfer için geçtiğimiz sezonu Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy’u bonservisiyle birlikte Akdeniz temsilcisine vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta kaleye 4 aday

Kaleci arayışlarına da devam eden Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli bir eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda Konyaspor ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Fatih Öztürk ve 2022’ye kadar Çaykur Rizespor ile kontratı bulunan Gökhan Akkan ve Başakşehir’den Volkan Babacan listedeki isimler olarak öne çıkıyorlar.