SÜPER LİG

Beşiktaş N'Sakala ve Welinton ile anlaştı

Beşiktaş'ta 2 isim tamam, sıra kalede

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, N’Sakala ve Welinton ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar kaleci transferi için ise 4 aday belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren sol bek N'Sakala, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 4 asist kaydetti.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren sol bek N'Sakala, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 4 asist kaydetti.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, 4 Ağustos’ta başlayacak transfer döneminde anlaşma sağlanan isimlerle sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlılarda, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, İstanbul’da N’Sakala ve Welinton ile görüştü. N’Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya varılırken oyuncunun yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi. Welinton için de Alanyaspor ile görüşerek takas yoluyla anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın, bu transfer için geçtiğimiz sezonu Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy’u bonservisiyle birlikte Akdeniz temsilcisine vereceği öğrenildi.

Stoperde görev yapan Welinton, bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 2 gol attı.
Stoperde görev yapan Welinton, bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 2 gol attı.

Beşiktaş'ta kaleye 4 aday

Kaleci arayışlarına da devam eden Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli bir eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda Konyaspor ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Fatih Öztürk ve 2022’ye kadar Çaykur Rizespor ile kontratı bulunan Gökhan Akkan ve Başakşehir’den Volkan Babacan listedeki isimler olarak öne çıkıyorlar.

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