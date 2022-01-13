Beşiktaş'ta yıldızlara hoca rolü

Beşiktaş’ta son 2 sezondur ön plana çıkan genç oyuncular camiada memnuniyetle karşılanırken, bu isimlerin istikrar yakalaması adına çeşitli çalışmalar yapılıyor. U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin, Sergen Yalçın’ın ayrılmasından sonra göreve gelmesi ile hızlanan süreç, son haftalarda Emirhan İlkhan isminin ön plana çıkmasını sağladı.

Siyah-beyazlılarda yönetim tarafından teknik heyet konusunda bir değerlendirme yapılırken, Önder Karaveli’nin bir süre daha takımın başında kalması ve A takım ile U19 antrenörlerinin koordineli bir biçimde çalışarak genç oyuncuları her an forma giyecek gibi hazır tutmaları kararlaştırıldı.

"Onları takip edin"

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti genç oyuncularla sık sık görüşerek onları mental yönden de hazırlamaya çalışıyor. Medyada ön plana çıkan genç oyuncuların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için psikolojik destek de veriliyor. Öte yandan takımın Pjanic, Ghezzal, Atiba ve Josef gibi isimlerinden de genç oyuncuların gelişimine katkı vermeleri istendi. Tecrübeli oyuncular, idmanlarda sık sık genç futbolcuları uyarıyor ve neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Genç oyunculara da, yıldız isimleri iyi takip etmeleri, onların tecrübelerinden faydalanmaya çalışmaları direktifi verildi. Beşiktaş böylece, hem tecrübeli oyuncuları hem de genç futbolcuları bir arada kullanarak saha içerisinde üst düzey verim hedefliyor.

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Pjanic ve Ghezzal takıma döndü

Süper Lig’in 21. haftasında yarın Gaziantep FK’yı ağırlayacak Beşiktaş’a, Ghezzal ve Pjanic’ten de iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Önder Karaveli, hastalığı sebebiyle takımın başında yer almazken, altyapı antrenörü Halim Okta takımı çalıştırıyor. Beşiktaş’ta Oğuzhan’ın ardından Ghezzal ve Pjanic de iyileşirken, tecrübeli isimlerin Vodafone Park’ta oynanacak maçta forma giymeleri bekleniyor.

Bu arada siyah-beyazlı takımda Ersin, Rıdvan ve Serdar’ın ardından Emirhan İlkhan da A takımda kalıcı olacak. Uşakspor’dan geri dönen Kerem Kalafat’ın da sağ bekte Rosier’i yedekleyeceği öğrenildi.

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