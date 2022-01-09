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Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan lig maçında da herkesi mest etti

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başladı. 17 yaşındaki futbolcu etkili bir oyun sergiledi. İlk 11 başladığı maçta kariyerinin ilk A takım golünü atan Emirhan'ın bir topu direkten dönerken kazanılan penaltı atışı öncesinde de pozisyonun kahramanı oldu. Öte yandan genç futbolcu ilk yarının son dakikalarında hakemi taç atışı sebebiyle uyarması ve kararın değişmesi sebebiyle de büyük takdir gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın genç yeteneği Emirhan İlkhan Rizespor maçında nasıl oynadı?
Emirhan İlkhan - Beşiktaş

Beşiktaş'ta Rizespor maçında ilk 11'de şans bulan Emirhan İlkhan mücadelenin ilk yarısında dikkat çekici işlere imza attı.

İlk 11 başladığı maçta kariyerinin ilk A takım golünü atan Emirhan'ın bir topu direkten dönerken kazanılan penaltı atışı öncesinde de pozisyonun kahramanı oldu. Öte yandan genç futbolcu ilk yarının son dakikalarında hakemi taç atışı sebebiyle uyarması ve kararın değişmesi sebebiyle de büyük takdir gördü.

Emirhan'ın direkten dönen pozisyonu;

Emirhan'dan alkışlanacak hareket;

Emirhan'dan ilk gol;
Son dakikalar nefes kesiyor

Son dakikalar nefes kesiyor

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
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