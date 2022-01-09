Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan lig maçında da herkesi mest etti

Beşiktaş'ta Rizespor maçında ilk 11'de şans bulan Emirhan İlkhan mücadelenin ilk yarısında dikkat çekici işlere imza attı.
İlk 11 başladığı maçta kariyerinin ilk A takım golünü atan Emirhan'ın bir topu direkten dönerken kazanılan penaltı atışı öncesinde de pozisyonun kahramanı oldu. Öte yandan genç futbolcu ilk yarının son dakikalarında hakemi taç atışı sebebiyle uyarması ve kararın değişmesi sebebiyle de büyük takdir gördü.
Emirhan'ın direkten dönen pozisyonu;
❌ Emirhan İlkhan, Beşiktaş formasıyla ilk A Takım golüne çok yaklaştı ama direğe takıldı! #ÇRSvBJK pic.twitter.com/gdlkln8FcH
❌ Emirhan İlkhan, Beşiktaş formasıyla ilk A Takım golüne çok yaklaştı ama direğe takıldı! #ÇRSvBJK pic.twitter.com/gdlkln8FcH— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 9, 2022
Emirhan'dan alkışlanacak hareket;
👀 👏🏼 Emirhan İlkhan'dan alkışlanacak hareket! #Seviyoruzİşte #ÇRSvBJK pic.twitter.com/IKEriMMoSs
👀 👏🏼 Emirhan İlkhan'dan alkışlanacak hareket! #Seviyoruzİşte #ÇRSvBJK pic.twitter.com/IKEriMMoSs— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 9, 2022
Emirhan'dan ilk gol;
🤩 Emirhan'dan #SporTotoSüperLig'e merhaba!
🥳 Beşiktaş formasıyla ilk A Takım maçına çıkan Emirhan İlkhan'ın gol sevinci! #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/1x1OsGDJfc
🤩 Emirhan'dan #SporTotoSüperLig'e merhaba!
1 - Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu. Pırlanta. pic.twitter.com/n3nqQ6VLvD
1 - Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu. Pırlanta. pic.twitter.com/n3nqQ6VLvD— OptaCan (@OptaCan) January 9, 2022