Beşiktaş'tan Welinton açıklaması: Zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.
MR'ı çekildi
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
📌Beşiktaş'tan Welinton açıklaması:
"Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza’nın yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır." pic.twitter.com/16bB8c0SbC
📌Beşiktaş'tan Welinton açıklaması:
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