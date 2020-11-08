Beşiktaşlı Bernard Mensah milli takıma ara verdiğini açıkladı

Beşiktaş’ın Ganalı yıldızı Bernard Mensah milli takıma ara verdiğini açıkladı. 9 ve 12 Ekim tarihlerinde Gana’nın Mali ve Katar’la oynadığı maçlarda kadroya çağırılan ancak döndüğünde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla milli takıma ara verdiğini ifade etti.
"Kariyerime odaklanmak istiyorum"
Kariyerine odaklanmak istediğini ifade eden Mensah, "Milli takıma ara verdim. Şimdilik kariyerime konsantre olmak istiyorum. Destekleri için tüm Ganalılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Gana Milli Takımı’ndan döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Mensah, 26 Ekim’de oynanan Denizlispor mücadelesinde kadroda yer almayarak takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Adem Ljajic
2018-2019 transfer döneminde 1 milyon 250 bin euro bedelle Torino'dan kiralanan Ljajic, sezona oldukça kötü başlamıştı.Sadece yarım sezon akılda kalan performansŞenol Güneş yönetiminde ilk devrede ligde 11 maçta oynayan Ljajic, 2 gol 1 asistlik performansla hayal kırıklığı olmaya adaydı. Ancak, ligin ikinci devresinde coşan Sırp orta saha, 16 maçta 7 gol atıp 11 de asist yaparak toplamda 9 gol 12 asistle 'Beşiktaş'ın aradığı 10 numara' izlenimini oluşturmuştu. Sezon bitiminde zorunlu satın alma opsiyonu devreye giren ve transferi için Torino'ya 6.5 milyon euro daha ödenen Adem Ljajic'in, Beşiktaş'a toplam maliyeti 7.75 milyon euro olmuştu.Ljajic, Abdullah Avcı yönetimindeki ikinci sezonunda oldukça dalgalı bir grafik gösterdi. İlk sezon 4. haftada transfer edildiği halde görev aldığı 27 maçın 25'ine ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, ikinci sezonunda sakatlık ve hastalıklardan dolayı 34 maçın 24'ünde forma giyebildi. Üstelik, 11 başladığı maç sayısı da bir önceki sezona göre düşüş göstererek 16'da kaldı. İlk sezonunda 27 maçta ortalama 82.5 dakika sahada kalan Ljajic, ikinci sezonunda bunu 66 dakikaya düşürdü. Adem, inişli çıkışlı geçen 2019-2020 performansını, 5 gol 6 asistle bir önceki sezonun oldukça uzağında bir performansla kapattı.Bu sezon neredeyse hiç yokGeçen sezonun 20'nci haftasından bu yana Sergen Yalçın ile çalışan Adem Ljajic, içinde bulunduğumuz sezonun ilk 8 haftasında da düşüşünü sürdürdü ve takıma katkısı neredeyse sıfıra yakın oldu.Ligde yedek kulübesine mahkum olan 29 yaşındaki oyuncu, sadece İttifak Holding Konyaspor maçına 11'de başlarken yedekten girdiği diğer 3 maçta da skor katkısı yapamadı. 7 maçın 4'ünde toplam 113 dakika görev yapan Ljajic, ligde aldığı maç süresini de 28 dakikaya kadar düşürdü.Adem Ljajic son olarak, 2017'den bu yana düzenli olarak çağrıldığı Sırbistan Milli Takımı'na da çağrılmadı.Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı
Ersin Destanoğlu'nun yerine iki aday
Gaziantep deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, milli maç arasını da ön görerek futbolcuların psikolojik olarak rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte başkan Ahmet Nur Çebi’yle bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak. Sergen Yalçın’ın arkasında olan ve her şartta genç çalıştırıcıya destek verecek olan Çebi, takımın toparlanması için gerekli olan takviyeleri görüşecek. İlk hedef kaleci transferiDevre arasında yapılacak olan transferler için şimdiden harekete geçmeyi planlayan Beşiktaş’ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon başında genç Ersin’e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Samsunspor’un kalesini koruyan ve daha önce de siyah-beyazlı ekibin gündemine giren Nurullah Aslan, bu bölgedeki adaylardan birisi. Yabancı oyuncu sayısı fazla olan ve bu nedenle Boyd’a lisans çıkarmayıp, Mirin, Lens ve Douglas’ı da kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, bu nedenle yerli bir file bekçisi transfer edecek. Kartal’ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen Gökhan Akkan. 25 yaşındaki milli kaleci için daha önce Karadeniz ekibinin kapısını çalan ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş, devre arası öncesinde yeniden Gökhan için nabız yoklayacak. Adem Ljajic satış listesine konulacakBeşiktaş, mevcut kadrodaki yabancı oyunculardan bazılarıyla da yolları ayırmak için çalışmalara başlıyor. Kadro dışı olan Mirin, Lens ve Douglas’ı satış listesine koyan ancak bu futbolculara iyi bir teklif gelmemesi nedeniyle maaş ödemeye devam eden Beşiktaş, ayrıca form durumu nedeniyle Vida ve Ljajic’le yolları ayırmak için gelecek olan teklifleri bekliyor. Bu 2 futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar, Ljajic ve Vida’yla yolları ayırması durumunda defans hattına takviye yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’la bu hafta sonu görüşmesi beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi, çıkacak olan yol haritası doğrultusunda kurmaylarına talimat vererek çözüm oluşturulmasını isteyecek.Sergen Yalçın açıkladı: Geçen sezonu mumla aratıyor
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